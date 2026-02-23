Olimpia Milano trionfa nella Final Eight: 85-77 su Derthona a Torino

A Torino l’EA7 Emporio Armani Milano alza la Coppa Italia dopo una finale intensa contro la Bertram Derthona Tortona: il punteggio finale è 85-77, Brooks è mvp e la manifestazione registra record di pubblico.

Lead La Frecciarossa Final Eight si è chiusa all’Inalpi Arena di Torino con la vittoria dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: 85-77 su Bertram Derthona Tortona, davanti a 12.597 spettatori, nuovo record di pubblico per una finale di Coppa Italia. L’evento ha richiamato oltre 40.000 presenze complessive durante la settimana, confermando Torino come cuore pulsante della manifestazione.

I fatti La finale del 22 febbraio ha messo in scena una partita intensa e spettacolare, che ha premesso Milano non solo per la qualità del gioco ma anche per la gestione dei momenti decisivi. L’Inalpi Arena ha fatto registrare il primato assoluto di pubblico per una Coppa Italia, sottolineando l’appeal crescente dell’evento e la capacità organizzativa della città sabauda.

La cronaca della partita Milano è partita forte, imponendo una difesa aggressiva e sfruttando i rimbalzi offensivi per aprire subito il divario: primo quarto chiuso 33-18. Tortona non si è arresa: nel secondo periodo ha alzato il ritmo nella circolazione di palla, riducendo progressivamente lo svantaggio fino al 47-45 dell’intervallo.

Nella terza frazione i piemontesi hanno completato la rimonta e si sono portati avanti 62-59, costringendo l’Olimpia a riorganizzare le proprie scelte offensive. Nell’ultimo quarto è emersa la lucidità milanese nei possessi decisivi e una difesa compatta nei momenti chiave, fattori che hanno indirizzato l’esito verso Milano.

Svolte decisive La chiave finale è stata la gestione dei possessi negli ultimi minuti: le triple di Armoni Brooks e Marko Guduric hanno dato slancio a Milano, mentre le iniziative di Justin Gorham e Prentiss Hubb hanno tenuto viva la speranza di Tortona fino alla sirena. Le percentuali dall’arco e la solidità nel chiudere i rimbalzi difensivi sono state determinanti: Milano ha saputo amministrare il vantaggio con pazienza e pragmatismo, evitando rischi inutili.

Protagonisti e numeri Armoni Brooks è stato il protagonista offensivo più evidente con 20 punti e la nomina a MVP del torneo. Guduric ha aggiunto 18 punti, Romeo Bolmaro 11. Per Tortona spicca Prentiss Hubb, autore di 23 punti e 4 assist, mentre Justin Gorham ha contribuito con 13 punti e 3 rimbalzi; Christian Vital ha chiuso con 12 punti. Nel tabellino si notano anche LeDay (12) e Nebo (14), elementi che hanno dato profondità alla rotazione milanese.

Formazioni e arbitraggio L’Olimpia ha proposto una rotazione equilibrata, mescolando esperienza e giovani pronti a incidere; Tortona si è affidata a coppie offensive efficaci e a capitani determinati nel guidare la rimonta. La direzione di gara è stata affidata a Lanzarini (Bologna), Rossi (Arezzo) e Baldini (Firenze): gli arbitri hanno mantenuto il controllo in una partita fisica e caratterizzata da alta intensità agonistica.

Il valore dell’impresa e il contesto Con questo successo l’Olimpia conquista il nono titolo di Coppa Italia, consolidando il primato nella storia della competizione. Per Tortona, seppur sconfitta, resta la soddisfazione per una finale giocata a livelli elevati: la squadra lascia Torino tra gli applausi per l’atteggiamento messo in campo.

La settimana torinese non è stata fatta solo di gare: la Next Gen Cup, dedicata ai giovani emergenti, e la LBA Showtime Game con ex giocatori e ospiti dello spettacolo hanno arricchito il programma. Per celebrare la 50ª edizione della Coppa Italia, la Mole Antonelliana è stata illuminata con il logo dell’evento, un gesto simbolico che ha legato sport e città e ha ribadito il ruolo di Torino come hub sportivo e culturale.

