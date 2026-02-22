Como sorprende la Juventus e rilancia in ottica Champions, l’Inter vola a +10 sul Milan

Como trionfa a Torino con un gol nato da un errore di Di Gregorio e si riavvicina alla zona Champions; l'Inter mantiene il vantaggio in classifica battendo il Lecce

Como ha sbancato l’Allianz Stadium con un 2-0 che ha gelato la Juventus, mentre l’Inter ha raccolto tre punti concreti al Via del Mare contro il Lecce. Due risultati che cambiano l’umore delle rispettive tifoserie e lasciano spunti chiari sul proseguimento della stagione: da un lato la fiducia ritrovata dagli ospiti lariani, dall’altro la necessità per i bianconeri di ritrovare certezze in difesa.

Nel complesso, una giornata segnata da episodi decisivi e da qualche fragilità difensiva emersa dalle statistiche.

Come e perché questi match pesano sulla classifica

La vittoria del Como a Torino ha qualcosa di sorprendente sul piano delle aspettative: allunga la speranza di una rincorsa salvezza più tranquilla e regala fiducia a una squadra che fino a oggi aveva faticato a fare punti fuori casa. L’Inter, invece, ha sfruttato il match contro il Lecce per consolidare la leadership: partita ordinata, controllo dei ritmi e punti guadagnati che contano nella corsa al titolo.

Gli episodi che hanno deciso le gare

In entrambe le sfide il risultato è stato influenzato da episodi chiave. A Torino un errore del portiere ha spalancato la strada al Como: il primo tiro nello specchio si è trasformato in gol e ha cambiato il passo della partita. A Lecce, invece, l’Inter ha fatto valere concretezza e disciplina tattica, capitalizzando le poche opportunità create.

Como: precisione e un po’ di fortuna

Il gol iniziale del Como è arrivato nei primi minuti e ha imposto un nuovo equilibrio psicologico alla gara. Subito dopo la rete i lombardi hanno gestito meglio i tempi e hanno provato a costruire senza farsi sopraffare dalla pressione avversaria. La Juventus, dal canto suo, non è riuscita a trovare il guizzo giusto: qualche occasione c’è stata, ma quasi mai nitida.

Il momento clou è arrivato quando un retropassaggio difensivo ha lasciato un attaccante del Como solo davanti alla porta: il tiro, diretto nello specchio, ha trovato la traversa. Poteva essere il 2-0 già nel primo tempo; la traversa ha tenuto ancora viva la partita, ma il Como ha saputo mantenere la concentrazione e chiudere la gara più tardi.

Juventus: segnali di allarme

Per i bianconeri la sconfitta porta con sé diverse questioni. L’errore iniziale ha messo in luce incertezze individuali e una tendenza a subire reti dal primo tiro in porta. I numeri confermano che questo tipo di episodi non è isolato: troppe volte la squadra ha pagato a caro prezzo le disattenzioni iniziali. Ora lo staff tecnico dovrà lavorare su assetto e routine difensive per limitare questi rischi e restituire tranquillità al reparto.

Di Gregorio e il tema della porta

L’errore sotto i riflettori ha focalizzato l’attenzione anche sulle scelte in porta. Il confronto tecnico si concentra su due aspetti: reattività sul primo tiro e copertura dello specchio. La Juventus ha alternato i portieri nel corso della stagione, cercando un equilibrio tra prestazioni e turnover, ma il risultato di ieri riapre il dibattito su quale sia la soluzione migliore per ritrovare continuità.

Inter a Lecce: ordine e sostanza

Al Via del Mare l’Inter ha mostrato una prova di sostanza: controllo del ritmo, buona gestione delle energie e capacità di sfruttare le occasioni migliori. Non una partita spettacolare, ma efficace: quella che serve quando il calendario è fitto e ogni punto vale doppio. Il successo amplia il margine e permette rotazioni più ponderate nelle prossime settimane.

Cosa cambia nella corsa allo scudetto

Il successo nerazzurro rafforza il primato e regala un po’ più di margine nella gestione delle forze. Per le inseguitrici la pressione cresce: servono risultati e continuità per restare a contatto. Conclusione pratica: cosa tenere d’occhio

Dalle prestazioni di ieri emergono tre punti chiave: il Como ha guadagnato fiducia e ambizioni, l’Inter continua a costruire con metodo e la Juventus deve correggere errori che ormai appaiono ricorrenti. Nei prossimi turni sarà fondamentale osservare se le scelte tecniche — in particolare la gestione dei portieri e l’organizzazione difensiva — riusciranno a riportare serenità e risultati concreti.