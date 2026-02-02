Risultati Serie A: Torino e Juventus in evidenza, pareggio tra Como e Atalanta

Il Torino interrompe la sua striscia negativa con una vittoria fondamentale, mentre la Juventus si afferma con decisione contro il Parma.

La Serie A ha offerto una domenica intensa ai tifosi, con partite che hanno delineato il panorama attuale del campionato. Il Torino, dopo un periodo difficile, ha ritrovato la vittoria contro il Lecce. La Juventus ha messo in mostra la propria forza, imponendosi con un netto 4-1 contro il Parma.

Nel match tra Como e Atalanta, le squadre non sono riuscite a trovare la via del gol, terminando in un deludente 0-0.

Torino-Lecce: la rinascita granata

Il Torino, che aveva subito quattro sconfitte consecutive, ha interrotto la sua serie negativa. La partita contro il Lecce è stata decisa da un gol di Che Adams, che ha capitalizzato un assist di Vlasic al momento giusto. Questo successo è arrivato dopo un tentativo di riscatto da parte del Lecce, che aveva minacciato la porta avversaria con un tiro di Ramadani da lontano.

La prestazione di Falcone

Durante il secondo tempo, il Torino ha mantenuto il possesso del pallone, cercando di chiudere la partita. In un’occasione, Zapata ha avuto l’opportunità di raddoppiare, ma il portiere del Lecce, Falcone, ha eseguito una parata miracolosa, mantenendo viva la speranza per la sua squadra. Nonostante gli sforzi del Lecce, il risultato finale ha visto il Torino trionfare con un 1-0, fornendo una boccata d’ossigeno alla formazione granata.

Juventus e il poker a Parma

La Juventus ha dimostrato la propria potenza offensiva nel match contro il Parma. I bianconeri hanno iniziato con grande intensità, colpendo la traversa dopo solo sei minuti. Al 15′, Bremer ha aperto le marcature con un colpo di testa su calcio d’angolo, seguito poco dopo da un fantastico gol in semirovesciata di McKennie al 37′. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0, lasciando il Parma a inseguire.

Rientro del Parma e chiusura della partita

Nella ripresa, il Parma è riuscito a ridurre il gap grazie a un autogol di Cambiaso al 51′. Tuttavia, la Juventus non è rimasta con le mani in mano e ha risposto con un gol di Bremer al 54′, seguito da un ulteriore centro di David al 64′. Nonostante un tentativo finale del Parma di accorciare le distanze, il match si è concluso con un netto 4-1 a favore della Juventus, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica.

Como-Atalanta: un pareggio amaro

Il match tra Como e Atalanta ha visto le due squadre impegnate in una battaglia sul campo, senza che nessuna delle due riuscisse a superare l’avversario. L’Atalanta ha iniziato in svantaggio numerico dopo l’espulsione di Ahanor, ma ha continuato a lottare. Nonostante le occasioni create, il primo tempo si è chiuso senza reti, con Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, che ha fatto la differenza con alcune parate decisive.

Il rigore fallito da Nico Paz

Verso la fine della partita, il Como ha avuto l’opportunità di conquistare i tre punti con un rigore assegnato per un tocco di braccio di Scalvini. Tuttavia, Nico Paz ha fallito l’opportunità, facendosi ipnotizzare da Carnesecchi, che ha respinto il tiro. Questo errore ha lasciato il Como con un punto in classifica, ma con un sapore amaro, dato che il giovane attaccante ha fallito il terzo rigore su tre tentativi in Serie A.

La domenica di Serie A ha messo in luce squadre in ripresa come il Torino e la Juventus, mentre il Como, pur mostrando buone qualità, ha dovuto accontentarsi di un pareggio. Le prossime giornate saranno cruciali per tutte le squadre in corsa per i loro obiettivi.