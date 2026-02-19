Probabili formazioni Vicenza-Alcione Milano: assenze, rientri e possibili scelte

Nel lunch match del Menti il Vicenza cerca continuità mentre l'Alcione Milano arriva con una rosa rimaneggiata: ecco le probabili formazioni, i giocatori fuori e le scelte tattiche

Il Vicenza torna sul terreno di gioco dopo il turno infrasettimanale con l’obiettivo di confermare il buon momento davanti al pubblico del Menti. La partita contro l’Alcione Milano presenta insidie: i lombardi occupano una posizione di rilievo in campionato e, nonostante alcune assenze, restano un avversario ostico.

In casa biancorossa il mister valuta soluzioni per recuperare energie e tamponare le defezioni.

Questo articolo ricostruisce le probabili formazioni, le scelte tattiche e gli elementi da monitorare nelle file di entrambe le squadre, con particolare attenzione a indisponibili, rientri e ruoli chiave.

La situazione del Vicenza: formazioni possibili e variabili

Il tecnico Gallo dovrebbe affidarsi al consueto modulo a tre difensori: il 3-5-2 rimane l’assetto preferito per bilanciare fase difensiva e spinta sulle fasce. Tra i portieri, Gagno viene indicato come titolare, mentre la linea a tre potrebbe vedere Cappelletti, Leverbe e Benassai. A centrocampo, la mediana a cinque consente di dominare la zona centrale con giocatori di corsa e qualità.

Rientri e assenze

In vista della gara, il Vicenza dovrà fare a meno di Cuomo e Costa, entrambi non disponibili per motivi di forma o scelta tecnica. Un importante rientro è quello di Vitale, che torna dopo la squalifica e offre una soluzione in difesa o a centrocampo. Le alternative sulla fascia e in attacco potrebbero cambiare l’assetto: tra le possibilità è prevista la titolarità di Rauti in coppia con Stückler, ma la panchina può contenere giocatori utili come Capello e Cavion per equilibrare la gara.

L’Alcione Milano: organico rimaneggiato ma competitività intatta

L’Alcione Milano arriva al Menti con il 4-3-2-1 che privilegia solidità difensiva e linee strette in mezzo al campo. Il portiere atteso è Agazzi, mentre la difesa a quattro potrebbe essere guidata da Ciappellano sul centro-destra. Il centrocampo, con interpreti come Muroni e Galli, è pensato per controllare i tempi e innescare le due punte alle spalle del riferimento centrale.

Indisponibili e soluzioni di Cusatis

La lista degli assenti nella rosa lombarda è significativa: tra gli squalificati c’è Morselli, che salta l’appuntamento per provvedimento del giudice sportivo. A questi si aggiungono diversi infortunati che riducono le opzioni offensive e difensive della panchina. Nonostante ciò, il tecnico Cusatis pare intenzionato a mantenere il 4-3-2-1 con Pitou e Lopes a supporto dell’attaccante centrale, e con Galli chiamato a dirigere il gioco a centrocampo.

Approccio tattico e punti chiave della partita

Dal punto di vista tattico il match sarà deciso da duelli specifici: il Vicenza prova a sfruttare la corsa delle mezzali e le incursioni delle ali in un modulo 3-5-2, mentre l’Alcione tenterà di usare la compattezza del centrocampo per limitare le fonti di gioco biancorosse. Bisognerà osservare la gestione dei rientri difensivi e la capacità di creare superiorità numerica sulle fasce con sovrapposizioni.

Elementi da monitorare

I fattori che possono incidere sull’esito includono la disponibilità fisica di giocatori chiave, la scelta dei sostituti e la reattività tattica dei due allenatori. Il rientro di Vitale può dare maggiore solidità a Gallo, mentre l’assenza di Morselli priva Cusatis di un elemento importante per l’out difensivo o di centrocampo. Entrambi gli allenatori dovranno bilanciare energie e rischi, soprattutto considerando che la partita segue il turno infrasettimanale.

In termini pratici, le probabili formazioni per il confronto sono le seguenti: per il Vicenza un 3-5-2 con Gagno in porta; difesa composta da Cappelletti, Leverbe, Benassai; a centrocampo Caferri, Carraro, Zonta, Pellizzari e Sandon; davanti Rauti e Stückler. Per l’Alcione Milano un 4-3-2-1 con Agazzi fra i pali; linea difensiva con Pirola, Ciappellano, Giorgeschi e Scuderi; a centrocampo Muroni, Galli, Invernizzi; dietro l’unica punta spazio a Pitou e Lopes, con Tordini riferimento avanzato.

La partita al Menti rappresenta un banco di prova per entrambe le squadre: il Vicenza cerca continuità e punti importanti in classifica, mentre l’Alcione vuole dimostrare di poter restare tra le forze del campionato anche quando la rosa è ridotta. Sarà fondamentale seguire le scelte di formazione all’ultimo minuto, le condizioni fisiche e l’adattamento tattico durante la gara per capire chi avrà la meglio.