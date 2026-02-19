Milan-Como 1-1: pareggio che frena i rossoneri, Nico Paz e Leão in evidenza

Partita bloccata trasformata da un errore di impostazione di Maignan che regala il vantaggio a Nico Paz; nella ripresa Leão pareggia con un pallonetto e il risultato finale è 1-1

Il recupero della 24ª giornata tra Milan e Como si è concluso con un pareggio per 1-1 a San Siro, una gara che ha alternato momenti di equilibrio a episodi decisivi. Il match rimane significativo per la classifica: il Milan sale a 54 punti e resta a sette lunghezze dall’Inter capolista, mentre il Como ottiene un punto prezioso e raggiunge quota 42, agganciando l’Atalanta al sesto posto.

In campo si sono visti errori individuali, ripartenze rapide e una reazione rossonera che ha portato al pareggio nella ripresa.

La dinamica del match e il gol che cambia l’inerzia

La prima frazione è iniziata con ritmi contenuti e poche soluzioni pericolose, fino all’episodio che ha spezzato l’equilibrio: un’uscita sbagliata del portiere rossonero, sfruttata da Nico Paz, che ha segnato il vantaggio per il Como. L’azione mette in luce come un singolo errore di impostazione possa modificare la partita: il passaggio o impostazione impropria del portiere ha consentito all’attaccante argentino di presentarsi davanti alla porta e finalizzare con freddezza. Dopo il vantaggio ospite il ritmo si alza, con il Milan che prova a reagire e il Como costretto ad abbassare il baricentro per proteggere il risultato parziale.

Reazioni e chance prima dell’intervallo

Dopo il gol il Milan cerca subito di riequilibrare la situazione e produce alcune azioni interessanti: un colpo di testa di Tomori e una conclusione ravvicinata neutralizzata dall’estremo difensore avversario sono tra le opportunità più nitide. Il Como, dal canto suo, non rinuncia a ripartire e a sfruttare gli spazi lasciati dalla squadra di casa. Il primo tempo si chiude con i lariani in vantaggio, ma con la sensazione che la partita sia ancora aperta e sul filo di decisioni arbitrali e interventi dei portieri.

La rimonta e il pareggio firmato Leão

Nella ripresa il Milan alza il ritmo con l’obiettivo di riequilibrare il confronto. L’azione che vale il pareggio nasce da una verticalizzazione in profondità che sorprende la difesa ospite: Leão riceve nella metà campo avversaria, avanza palla al piede e davanti alla porta sceglie una soluzione tecnica, un pallonetto dai 25 metri che scavalca il portiere e fissa il risultato sull’1-1. Questo gol racconta della qualità individuale e della capacità di sfruttare spazi aperti quando le squadre si allungano, oltre a mettere in evidenza l’importanza della velocità d’esecuzione nelle transizioni offensive.

Fase finale e nervosismo

Dopo il pareggio la partita si fa più frizzante: entrambe le squadre cercano il colpo del definitivo, con il Milan protagonista di alcune azioni insidiose e il Como pronto a pungere in contropiede. L’intensità in campo sale anche sul piano delle proteste, con l’allenatore rossonero che viene allontanato per l’espressione del proprio dissenso. Nel finale non arrivano ulteriori reti e il match si chiude sull’1-1, risultato che lascia sensazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Implicazioni di classifica e bilancio tecnico

Il pareggio influisce direttamente sulla lotta per la vetta e sulle posizioni di rincalzo: il Milan resta a 54 punti, sempre in scia dell’Inter capolista, ma senza riuscire a sfruttare il recupero per ridurre il distacco. Il Como, invece, raccoglie un punto che vale molto nella corsa per i posti europei, portandosi a 42 punti e in condizione di agganciare avversari diretti come l’Atalanta. Dal punto di vista tattico, la partita sottolinea come equilibri e piccoli errori individuali possano decidere incontri in bilico e quanto siano determinanti le transizioni nella Serie A moderna.

In chiusura, la partita tra Milan e Como conferma alcune tendenze: il valore delle giocate individuali nei momenti chiave, l’impatto della gestione emotiva nella fase finale e l’importanza delle rotazioni in organico per affrontare un calendario fitto. Pur con il rammarico per non aver ottenuto i tre punti, il Milan mantiene posizioni di rilievo in classifica, mentre il Como continua a dimostrare compattezza e capacità di capitalizzare le opportunità offerte dal campionato.