Vicenza battuto al menti: l’alcione vince nel recupero e interrompe la striscia

al "menti" il vicenza domina ma non concretizza: subisce il colpo decisivo nel recupero e perde l'imbattibilità contro l'alcione milano.

Al Romeo Menti il Vicenza ha subìto una sconfitta esterna: 1-0 contro l’Alcione Milano. La rete è arrivata nel periodo di recupero e ha interrotto una striscia di ventisette giornate senza sconfitte. L’azione decisiva è nata da un contropiede ospite, finalizzato da Plescia, che ha battuto il portiere avversario nel finale e ha sancito il successo dell’Alcione.

Come si è sviluppata la partita

Il copione della sfida ha visto il Vicenza protagonista per larghi tratti con un pressing alto costante e iniziative sulle fasce. Gli attaccanti biancorossi hanno creato diverse occasioni nei primi minuti e nella ripresa, senza però trovare la finalizzazione decisiva.

La squadra lombarda ha mantenuto ordine difensivo e ha puntato sulla velocità in ripartenza. L’azione decisiva è nata da un’uscita rapida e da un contropiede finalizzato nel recupero, che ha sorpreso la retroguardia locale sancendo il successo dell’Alcione Milano.

Momenti chiave della prima frazione

Nei primi minuti il Vicenza ha imposto il ritmo offrendo le opportunità più nette. La squadra biancorossa ha cercato soluzioni dalla distanza e cross frequenti sulle fasce, con pressioni ripetute verso il portiere avversario.

Più volte è stato protagonista Rauti con conclusioni dalla zona offensiva, mentre il portiere Agazzi ha effettuato interventi decisivi. Un contatto in area, valutato dall’arbitro senza concedere il rigore, ha generato proteste da parte dei giocatori. Nonostante il predominio territoriale, il vantaggio non è arrivato e la partita è tornata negli spogliatoi sul punteggio di parità.

La ripresa e i cambi che non bastano

Nel secondo tempo il ritmo è rimasto elevato e la squadra ha cercato di forzare l'esito con calci piazzati e palle inattive, sfruttando i cambi per aumentare la freschezza offensiva.

Tra gli episodi salienti si registrano interventi decisivi del portiere avversario e due occasioni consecutive per i biancorossi, inclusa una girata di testa terminata di poco a lato. Le metriche di performance indicano una pressione costante nella metà campo avversaria, ma la precisione sottoporta è risultata insufficiente. La difesa dell’Alcione ha continuato a schermare le linee di passaggio e a neutralizzare i tentativi più pericolosi.

Il cambio di modulo nella fase centrale del tempo non ha modificato in modo significativo l’equilibrio della partita. Dal lato tattico, le sostituzioni hanno aumentato le incursioni sulle fasce, ma non hanno creato occasioni chiaramente trasformabili. Il match procede quindi verso i minuti finali ancora in equilibrio, con la posta in gioco che rimane alta per entrambe le formazioni.

L’episodio decisivo nel recupero

Il match, ancora in equilibrio, ha subito una svolta nei minuti di recupero. L’Alcione ha costruito una rimessa rapida che ha trovato Pitou sul lato destro. Il cross è stato calibrato sul secondo palo, dove Plescia ha anticipato i difensori e ha siglato il gol decisivo. L’azione ha interrotto l’imbattibilità interna della squadra di casa e ha provocato un immediato cambio di umore sugli spalti del Romeo Menti.

Conseguenze sportive e reazioni

Il successo dell’Alcione Milano rimescola le posizioni di vertice e apre scenari per le inseguitrici. Lecco e Union Brescia potrebbero ridurre il distacco in classifica in caso di risultati favorevoli nella prossima giornata. I sostenitori del Vicenza hanno comunque manifestato vicinanza alla squadra con un caloroso sostegno al termine della partita, nonostante la delusione per il risultato.

Numeri e dati di contesto

La partita si è disputata davanti a oltre 10.000 spettatori, con un incasso rilevante e numerosi abbonati presenti. Sul piano disciplinare sono state sanzionate alcune ammonizioni e l’allenatore della squadra di casa ha ricevuto una multa per proteste. Dal punto di vista tecnico i corner e il possesso palla hanno evidenziato un lieve predominio del Vicenza. Tuttavia il dato decisivo resta l’episodio isolato: il gol ospite ha determinato il risultato finale.

Il Vicenza esce dal campo con la consapevolezza di aver dominato a tratti senza concretezza sotto porta. L'Alcione Milano ha saputo gestire i momenti chiave e sfruttare l'unica occasione utile per ribaltare il punteggio nel finale.