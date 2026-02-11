Olimpia Milano conquista una vittoria fondamentale contro Treviso in casa

L'Olimpia Milano conquista una vittoria fondamentale in campionato, battendo Treviso in una partita emozionante e avvincente.

Il campionato di basket italiano ha registrato un’importante svolta con la vittoria dell’Olimpia milano contro Treviso. Questo successo mancava da due settimane. La partita, disputata al PalaVerde, si è conclusa con un punteggio di 71-76, segnando così una ripresa per i meneghini dopo un periodo difficile.

Una partita di carattere

La squadra, guidata da coach Poeta, ha dimostrato di avere la determinazione necessaria per conquistare i tre punti. Nonostante una prestazione non eccezionale, l’Olimpia ha saputo mantenere il controllo del match, senza mai cedere il passo agli avversari. Il protagonista indiscusso della serata è stato Marko Guduric, autore di 17 punti, che ha saputo trascinare la squadra nei momenti chiave.

Analisi dei quarti

L’incontro è iniziato con un buon approccio da parte di Milano, che ha segnato il primo canestro dopo soli 150 secondi grazie a Guduric. Il punteggio iniziale ha visto Milano in vantaggio con 4-11, ma Treviso ha reagito, chiudendo il primo quarto con un distacco di un solo punto (15-16). Durante il secondo periodo, Milano ha tentato di allungare il vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 32-37.

Il momento decisivo

Nel terzo quarto, l’Olimpia ha continuato a lottare, ma non è riuscita a ottenere un margine significativo. I veneti, spinti da Abdur-Rakhman, hanno accorciato le distanze, chiudendo il terzo quarto sul 52-57. La tensione era palpabile mentre entrambe le squadre cercavano di imporsi nell’ultimo periodo.

Le fasi finali della gara

Negli ultimi minuti, Treviso ha dato il massimo, ma Milano ha mantenuto la calma. A tre minuti dalla fine, Treviso si è avvicinata a soli due punti (67-69), ma è stato Ellis a segnare i punti decisivi che hanno riportato Milano in una posizione di sicurezza. A conclusione della partita, la vittoria è stata confermata con un punteggio di 71-76, regalando così un sorriso ai tifosi dell’Olimpia.

Questa vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia per l’Olimpia Milano, che ora può affrontare il prossimo impegno in Eurolega con maggiore serenità. La squadra è pronta a tornare in campo e a dimostrare il proprio valore, continuando a lottare per obiettivi ambiziosi.