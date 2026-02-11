Biglietti Vanoli Cremona vs Olimpia Milano: Tutto ciò che devi sapere

Un attesissimo derby lombardo, in cui il supporto dei tifosi si rivelerà decisivo per ottenere la vittoria.

LaVanoli Basket Cremonasi prepara a un’importante sfida contro l’Olimpia milano, in quello che si prospetta un derby lombardo avvincente. La partita si svolgerà alPala Radie rappresenta un’occasione fondamentale per la squadra di coachPierluigi Brotto, reduce da una vittoria emozionante contro Cantù.

L’incontro è in programma domenica 15 febbraio alle ore 20, e sarà l’ultimo per il mese di febbraio.

Il contesto del match

Questo incontro di campionato è particolarmente significativo, poiché laVanoli Cremonaavrà l’opportunità di ritrovarsi davanti al proprio pubblico prima di un lungo periodo di pausa. Infatti, il campionato si fermerà per leFrecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026e per le convocazioni delle squadre nazionali.

Il supporto dei tifosi

Il sostegno dei tifosi biancoblu si rivela fondamentale per cercare di conquistare un’altra vittoria. IlPala Radisi trasformerà in un fortino, dove la presenza di un pubblico numeroso e appassionato potrebbe determinare l’esito dell’incontro. È

Informazioni sui biglietti

I biglietti per l’attesissimo match sono già disponibili per l’acquisto online attraverso il sitoVivatickete presso la biglietteria delPala Radi. Gli orari di apertura della biglietteria sono i seguenti:

Giovedì 12 febbraio: 17:00 – 18:30

Venerdì 13 febbraio: 17:00 – 18:30

Domenica 15 febbraio: 18:00

È consigliabile l’acquisto online, poiché questa modalità consente di evitare lunghe attese, in particolare con l’introduzione deibiglietti nominaliche potrebbero allungare i tempi di acquisto.

Listino prezzi dei biglietti

Di seguito si presenta il listino prezzi per i biglietti della partita:

Settore Prezzo Intero Over 65 Ridotto 12-18 Ridotto 6-11 Curva Non Numerata 18€ 15€ 13€ 9€ Curva Pari e Dispari 19€ 17€ 13€ 9€ Gradinata 21€ 17€ 15€ 11€ Tribuna Bianca 30€ 23€ 21€ 14€ Tribuna Vanoli 32€ 25€ 22€ 16€ Tribuna Gialla 37€ 30€ 25€ 18€ Tribuna Marrone 42€ 34€ 30€ 21€ Tribuna Blu 58€ 48€ 39€ 28€ Gold 65€ – – –

Con unavarietà di prezziper diversi settori, è disponibile un’opzione per tutti i tifosi. Questo consente di scegliere il miglior posto per assistere a questa emozionante partita.

Il derby tra Vanoli Cremona e Olimpia Milano

Il derby traVanoli CremonaeOlimpia Milanosi preannuncia come un evento di grande rilevanza. Questo incontro offre alla squadra l’opportunità di rafforzare la propria posizione in classifica e ai tifosi di vivere un momento di intensa passione sportiva. L’atmosfera alPala Radisarà certamente elettrizzante, rendendo l’esperienza unica per tutti gli appassionati di basket.