Migliaia di persone in piazza tra Francia, Italia e Spagna, con scontri a Parigi e nuovi scioperi in programma.

Migliaia di persone sono tornate in piazza in Francia e in Italia per protestare contro il carovita, chiedendo più investimenti nell’istruzione e criticando le scelte economiche e le politiche di sicurezza. In Francia il quinto sabato consecutivo di cortei ha raccolto 106.000 persone secondo il ministero dell’Interno, mentre i sindacati parlano di circa 200.000 manifestanti.

A Parigi il corteo principale è stato segnato da tensioni e scontri con le forze dell’ordine. Episodi simili si sono registrati anche a Nantes e Bordeaux. In Italia, invece, le manifestazioni si sono svolte a Milano, Torino e Parma, mentre la Polizia di Stato ha eseguito oltre 50 perquisizioni legate alle violenze avvenute durante i cortei di ottobre.

Francia, il sabato di protesta a Parigi

Sabato 14 novembre la mobilitazione è ripresa in tutto il Paese. A Parigi il corteo è partito da Place de la République in direzione di Place de la Nation, con un forte dispiegamento di polizia. Le autorità attendevano tra i 30.000 e i 60.000 partecipanti, e tra questi, secondo le fonti di polizia, potevano esserci tra 300 e 600 persone a rischio. Il percorso passava anche da Place de la Bastille, così le famiglie con bambini potevano lasciare il corteo prima della fine, evitando gli scontri che di solito esplodono verso la conclusione.

Spagna e Italia, due scioperi a nove giorni di distanza

Mercoledì 11 novembre la Spagna si ferma con uno sciopero generale di 24 ore, promosso tra gli altri da CCOO, UGT, CGT e CNT. A Madrid il corteo principale è alle 18 ad Atocha, mentre a Barcellona una manifestazione parte alle 17:30 dai Jardinets de Gràcia. Renfe ha annunciato servizi minimi con corse ridotte, quindi chi viaggia deve verificare il proprio collegamento prima di partire.

Venerdì 20 novembre tocca all’Italia, dove la CGIL ha proclamato l’astensione dal lavoro per l’intera giornata nei settori pubblico e privato. Il sindacato chiede salari più alti, rinnovi contrattuali, pensioni adeguate, misure contro la precarietà e un fisco più progressivo. Chiede anche più risorse per sanità, scuola, università e politiche sociali, e contesta la destinazione di fondi al riarmo. A Roma la CGIL Roma e Lazio annuncia un corteo alle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele II.

Casa e movimenti europei

Asia-USB e il Movimento per il Diritto all’Abitare di Roma hanno annunciato, in un comunicato del 4 novembre, la propria adesione alle giornate di solidarietà con la Spagna dal 9 all’11 novembre. Lo stesso testo richiama l’incontro di Parigi tra organizzazioni di Spagna, Francia, Italia, Regno Unito, Portogallo, Grecia e Belgio, che ha avviato un percorso di manifestazioni coordinate dal 20, 21 e 22 novembre. Tra le richieste ci sono diritto alla casa, interventi sui prezzi dei beni essenziali, aumenti di salari e pensioni e investimenti pubblici.