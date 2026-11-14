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Cronaca

Digos perquisisce giovani in undici città dopo gli scontri di ottobre

Cinquanta perquisizioni in undici città italiane: la Digos indaga su giovani accusati di aver istigato i disordini di ottobre.
Lucia Bellini · · 2 min
Digos perquisisce giovani in undici città dopo gli scontri di ottobre

La Digos ha eseguito cinquanta perquisizioni in undici città italiane nei confronti di giovani, alcuni dei quali minorenni, ritenuti promotori e istigatori delle violenze scoppiate a Milano e in altre città nel corso del mese di ottobre. Le operazioni sono state avviate in parte di iniziativa della polizia e in parte su delega dell’autorità giudiziaria.

Le verifiche hanno interessato Milano, Monza, Lodi, Varese e Novara, insieme a Bologna, Firenze, Imperia, Reggio Calabria, Torino e Verona. Gli investigatori hanno concentrato l’attenzione su due gruppi: chi ha partecipato in prima persona ai disordini di piazza nelle giornate del 17, 18 e 24 ottobre, e chi, sulle chat dei social network, ha pubblicato commenti dal tono istigatorio.

Il caso del minorenne di Torino

Il episodio più grave riguarda un minorenne di Torino, individuato dopo un monitoraggio della rete. Sul suo profilo social il ragazzo aveva condiviso foto e filmati delle tensioni durante il corteo del 17 ottobre, degenerato in violenze e danneggiamenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli agenti hanno perquisito la sua abitazione e vi hanno trovato una pistola a piombini senza tappo rosso, dieci cartucce a salve già esplose, dieci coltelli, un machete, un tubo metallico modificato a forma di manganello e quattro martelletti frangivetro.

Il giovane è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.

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Autore
Lucia Bellini
Lucia Bellini vive tra Milano e Cinisello Balsamo. Ha seguito in prima persona l'evacuazione di cittadini italiani da una capitale nordafricana, coprendo storie di migranti al confine. In redazione predilige il racconto dal basso e la verifica sul campo; colleziona cartoline d'epoca come conforto dopo le trasferte.

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