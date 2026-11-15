Milioni di voci si sono unite contro il caro vita, con scontri a Parigi e cortei in Italia.

Sabato 14 novembre le strade di diverse nazioni europee si sono riempite di proteste contro il costo della vita. In Francia, il quinto fine settimana consecutivo di manifestazioni ha attirato, secondo il ministero dell’Interno, 106.000 partecipanti, mentre le stime sindacali hanno superato i 200.000. Contemporaneamente, in Italia, città come Milano, Torino e Parma hanno registrato raduni di massa, con la Polizia di Stato impegnata in più di 50 perquisizioni per indagare sugli episodi di violenza verificatisi lo scorso ottobre.

Le proteste hanno lottato per un ventaglio di richieste: salari più alti, un aumento del potere d’acquisto, investimenti urgenti nell’istruzione e tutele specifiche per i giovani. Oltre alle pretese economiche, è emersa una forte opposizione a una proposta di legge sulla polizia che, se approvata, introdurrebbe una presunzione di legittima difesa per gli agenti armati.

Fatti in Francia: numeri, città e motivazioni

Le autorità francesi hanno registrato una partecipazione di 106.000 manifestanti distribuiti in diverse metropoli. A Parigi, il corteo principale si è concentrato in Place de la République, dove gli attivisti hanno sventolato bandiere tricolore e gridato slogan contro le politiche di austerità. Nelle città di Nantes e Bordeaux, i manifestanti hanno incontrato blocchi di polizia, generando scontri sporadici e l’impiego di lacchemi.

Parigi: la voce dei gilet gialli

Durante il raduno parigino, Benjamin Ball, esponente del movimento dei gilet gialli, ha dichiarato: “Il governo ci ha dato solo briciole, noi vogliamo tutta la panetteria”. Le parole hanno risuonato tra la folla, riassumendo la frustrazione diffusa per l’insufficiente aumento dello 0,6 % previsto per il salario minimo.

Altre città francesi: Nantes, Bordeaux e Tolosa

A Tolosa, la dottoressa Kenza, specialista in diritto d’asilo, ha denunciato l’uso eccessivo della forza contro i manifestanti, in particolare bambini e adolescenti. In Nantes e Bordeaux, gruppi di studenti, sindacalisti e attivisti per i diritti civili hanno condiviso la stessa richiesta di maggiori fondi per la scuola e di un rialzo salariale più significativo.

Il disegno di legge sulla polizia al centro della contestazione

Il provvedimento in discussione mira a introdurre una presunzione di legittima difesa per gli agenti che impiegano armi da fuoco, una norma sostenuta dal Rassemblement national e dalla sua leader Marine Le Pen. I promotori sostengono che la misura proteggerà gli agenti da accuse infondate, ma i critici avvertono che potrebbe creare una sorta di “permesso di uccidere”.

Le preoccupazioni dei giovani manifestanti

Un violoncellista di 20 anni, Adrien, ha spiegato: “Andare a manifestare è già pericoloso; rafforzare l’impunità degli agenti aumenterebbe la nostra paura”. Adrien ha ricordato l’uso di gas lacrimogeni contro un gruppo di musicisti durante le proteste dello scorso ottobre, sottolineando il timore che la nuova legge renda più difficile denunciare abusi di potere.

Manifestazioni in Italia: Milano, Torino e Parma sotto il fuoco dei media

In Italia, i centri urbani di Milano, Torino e Parma hanno ospitato cortei che hanno riproposto le richieste francesi, aggiungendo una pressione specifica sulle autorità italiane. La Polizia di Stato ha effettuato oltre 50 perquisizioni per raccogliere prove relative alle violenze emerse durante le proteste di ottobre, segnalando una strategia di risposta più incisiva rispetto al contesto francese.

Milano: la prima grande manifestazione

Il corteo milanese ha radunato centinaia di cittadini davanti al Duomo, con striscioni che chiedevano l’incremento dei salari e una maggiore spesa per l’istruzione. Gli organizzatori hanno sottolineato la necessità di una risposta coordinata con le proteste francesi, evidenziando la dimensione transnazionale del malcontento.

Torino e Parma: continuità e tensioni

A Torino, la protesta ha toccato l’area di Piazza Castello, dove i manifestanti hanno incontrato le forze dell’ordine senza grandi scontri, ma con un clima di tensione palpabile. A Parma, la manifestazione si è svolta nei pressi della Stazione Centrale, con la Polizia di Stato che ha monitorato attentamente i percorsi dei cortei per prevenire possibili scaramucce.

Le mobilitazioni di sabato si inseriscono in un contesto di crescente pressione sociale: i sindacati hanno già promosso una giornata di sciopero massivo la settimana precedente, con oltre 500.000 partecipanti in tutta la Francia. Il governo ha proposto un aumento dello 0,6 % del salario minimo, considerato dai sindacati come una “boccone di pane” insufficiente. In risposta, è stato annunciato un nuovo sciopero per il prossimo martedì, segnalando che la tensione sul costo della vita rimane alta sia in Francia che in Italia.