Tariffe rifiuti a Bareggio, opposizione chiede trasparenza e interventi mirati

Opposizione e lista civica di Bareggio criticano la riduzione limitata delle tariffe e chiedono dati precisi sulla sperimentazione e servizi uniformi

Il tema della gestione dei rifiuti e della pulizia urbana torna al centro del dibattito politico a Bareggio: il Partito Democratico locale e la Lista Civica Bareggio 2013 hanno infatti ripreso la questione dopo un consiglio comunale aperto dedicato agli aumenti della tariffa rifiuti.

La richiesta di confronto era stata inoltrata il 3 ottobre 2026 e, provocatoriamente, è stata convocata dalla maggioranza soltanto il 22 gennaio dopo ripetuti solleciti istituzionali. Gli esponenti di opposizione hanno accolto con attenzione alcune prime risposte giunte dall’Amministrazione, ma sottolineano che restano punti critici da chiarire.

Tra le misure annunciate spiccano l’installazione di nuova segnaletica per agevolare il passaggio della spazzatrice e una parziale riduzione della tariffa evidenziata in Commissione Finanze. Nonostante questi interventi siano valutati come progressi, i gruppi di minoranza osservano che l’effetto economico per molte famiglie è ancora modesto e che permangono lacune sulla trasparenza della sperimentazione della tariffa puntuale. Per questo motivo l’opposizione ha formalizzato una serie di richieste precise rivolte alla Giunta.

Il quadro degli interventi e le prime valutazioni

Le azioni comunicate dall’Amministrazione includono, oltre alla segnaletica, un primo ritocco delle tariffe che è stato presentato in commissione. I consiglieri di opposizione riconoscono che si tratta di passi nella giusta direzione, ma segnalano che la riduzione comunicata interessa in modo significativo solo i beneficiari del bonus sociale. Per le altre utenze l’abbattimento è rimasto esiguo: nell’ordine del 2% se si considerano nucleo familiare e superficie dell’abitazione invariati. Questo dato ha alimentato le richieste di misure più incisive per alleggerire il carico sui cittadini.

Il significato della tariffa puntuale

Nel dibattito è centrale il concetto di tariffa puntuale, intesa come modello che remunera in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. I rappresentanti dell’opposizione chiedono non solo la conferma della sua applicazione, ma soprattutto la pubblicazione dei risultati della fase sperimentale: quanti utenti hanno ritirato le nuove mastelle, quanti le utilizzano con regolarità e quale impatto generano sulle bollette. Senza questi dati, dicono, qualsiasi valutazione resta incompleta e poco utile per i cittadini.

Impatto economico sulle famiglie e richieste di equità

L’effetto concreto delle modifiche tariffarie è al centro delle preoccupazioni: una riduzione limitata, anche se benintenzionata, non risolve le criticità segnalate dai residenti. L’opposizione sottolinea la necessità di garantire equità nei costi tra le diverse tipologie di utenza e di valutare misure aggiuntive per chi è più fragile. In particolare i consiglieri chiedono che la Giunta consideri interventi mirati per le famiglie numerose e trasparenza sui criteri usati per l’assegnazione del bonus sociale, affinché non restino zone d’ombra nella distribuzione dei benefici.

La richiesta di misure più incisive

Tra le proposte avanzate figurano revisioni del calcolo tariffario, campagne informative per favorire la raccolta differenziata e incentivi per chi riduce la produzione di rifiuti. L’obiettivo dichiarato è duplice: contenere la spesa per le famiglie e aumentare l’efficacia del servizio. L’opposizione insiste sul fatto che riduzioni simboliche non bastano: servono interventi strutturali in grado di incidere realmente sulle bollette e sul comportamento dei cittadini.

Servizio di pulizia e uniformità delle azioni sul territorio

Altro punto rilevante è la qualità del servizio di pulizia delle strade. L’installazione della segnaletica per la spazzatrice è stata accolta favorevolmente, ma i gruppi dell’opposizione chiedono che il miglioramento sia applicato in modo omogeneo sull’intero territorio comunale. I cittadini lamentano differenze tra quartieri e richiedono interventi tempestivi e coordinati: il problema non è soltanto tecnico, ma anche percepito come una questione di rispetto e decoro urbano.

Trasparenza e controllo dei risultati

Per riuscire a valutare l’efficacia delle iniziative serve un quadro di dati chiaro: numeri sulla sperimentazione della tariffa puntuale, statistiche sull’adozione delle mastelle, indicatori di qualità del servizio di spazzamento e report periodici accessibili ai cittadini. L’opposizione promette di continuare a sollecitare la maggioranza, sostenendo che solo con informazioni condivise sarà possibile costruire politiche più efficaci e percepite come giuste dalla comunità.

In conclusione, pur riconoscendo alcuni progressi, il Partito Democratico di Bareggio e la Lista Civica Bareggio 2013 mantengono un atteggiamento critico: chiedono chiarimenti, numeri e interventi concreti per garantire tariffe più eque e un servizio di pulizia affidabile. Sul tavolo restano richieste precise che, secondo i firmatari, dovranno essere affrontate con serietà e determinazione nelle prossime sedute e commissioni comunali.