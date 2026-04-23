Fiducia al dl sicurezza alla Camera: numeri, critiche e il calendario dei prossimi passaggi

La fiducia al dl sicurezza passa alla Camera con 203 voti a favore; opposizioni in protesta e il ministero annuncia correzioni tenendo conto delle osservazioni del Quirinale

La Camera ha approvato la fiducia sul dl sicurezza con il risultato di 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti, avviando una fase di lavori intensi in aula. La decisione è stata accompagnata da forti contestazioni da parte delle opposizioni e dall’annuncio che l’esame proseguirà in una seduta fiume, pensata per arrivare rapidamente al voto finale mantenendo un calendario serrato ma con brevi pause tecniche.

Nel dettaglio, l’aula affronterà prima i 145 ordini del giorno collegati al decreto: le votazioni sugli odg non si svolgeranno prima delle 10.30 di giovedì, mentre la votazione conclusiva del provvedimento è stabilita non prima delle 11.30 di venerdì 24 aprile. Il presidente di turno ha chiarito che i lavori proseguiranno ininterrottamente salvo sospensioni tecniche di 10-15 minuti ogni tre ore.

Contenuti chiave del decreto e correzioni annunciate

Il testo in esame contiene 33 articoli tra misure operative e norme d’intervento, tra cui disposizioni sul fermo preventivo e interventi sulle procedure di rimpatrio. Il ministro dell’Interno ha spiegato che è in arrivo un decreto correttivo nato dalle osservazioni del Quirinale, e che si interverrà per modificare alcuni riferimenti contestati, mantenendo però l’impianto generale. In particolare è stata richiamata l’importanza del capitolo sui rimpatri volontari assistiti, che prevede anche l’erogazione di un contributo di 615 euro agli avvocati all’esito della partenza dello straniero.

Ruolo del Quirinale e modifiche tecniche

Secondo il ministero, le correzioni proposte non stravolgeranno la finalità originaria del decreto, ma rimuoveranno espressioni ritenute problematiche. Il riferimento alla centralità delle osservazioni del Quirinale è stato sottolineato come prassi consolidata: il governo assicura che ogni adeguamento necessario sarà completato «entro venerdì», e che il percorso legislativo seguirà le tutele formali previste.

Le critiche dell’opposizione e le accuse politiche

Le opposizioni hanno reagito con durezza, definendo il provvedimento l’ennesimo fallimento in materia di sicurezza e immigrazione. La segretaria del PD ha accusato l’esecutivo di aver puntato sulla propaganda anziché su politiche efficaci di prevenzione, lamentando la carenza di organico nelle forze di polizia e tagli ai servizi sociali che, a suo avviso, favoriscono l’insicurezza. Alle critiche istituzionali si sono aggiunte valutazioni legali sul ruolo degli avvocati coinvolti nei rimpatri, ritenute da alcuni esponenti della minoranza potenzialmente in conflitto con il diritto di difesa.

Questioni professionali e costituzionali

Da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle e di altri gruppi è giunta una forte difesa della funzione dell’avvocato come presidio della difesa dei cittadini; in questa prospettiva sono state sottolineate possibili ripercussioni sul diritto di difesa e sulle garanzie costituzionali se alcune misure non verranno riviste. Il confronto in aula ha quindi assunto toni anche istituzionali, con accuse sulla qualità delle scelte legislative e richieste di chiarimenti sul meccanismo di incentivo economico previsto per i professionisti.

Prospettive e calendario dei prossimi giorni

Con la fiducia ottenuta, il percorso del dl sicurezza passa ora alla fase finale con l’esame degli oltre cento ordini del giorno e il voto conclusivo. La previsione dei tempi indica che i ritmi saranno serrati: riprese di votazione a partire dalle 10.30 di giovedì e il voto finale non prima delle 11.30 di venerdì 24 aprile. L’organizzazione dei lavori prevede pause tecniche regolari per garantire la continuità operativa dell’aula senza interruzioni prolungate.

Il dibattito rimane acceso e la posta in gioco politica e simbolica è alta: il governo difende l’intervento come risposta alla sicurezza del personale e alla gestione dei flussi, mentre le opposizioni lo criticano come inefficace e lesivo di garanzie fondamentali. Nelle prossime ore si attendono emendamenti, votazioni sugli odg e il definitivo pronunciamento dell’aula, che chiuderà il capitolo legislativo su questo decreto.