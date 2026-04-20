Summit dei Patrioti a Milano: presenze, assenze e proteste

Raduno a Milano tra slogan sulla remigrazione, ospiti internazionali e proteste che hanno messo in luce crepe nella coalizione

La piazza del Duomo è diventata il teatro di un appuntamento politico che ha cercato di rilanciare la leadership sovranista in Europa: Matteo Salvini ha convocato in città i cosiddetti Patrioti, mentre la tensione sociale e la vigilanza delle forze dell’ordine hanno marcato la giornata di sabato 18 aprile.

La manifestazione, organizzata sotto lo slogan “In Europa padroni a casa nostra”, ha visto la partecipazione di figure internazionali come Jordan Bardella e Geert Wilders, ma anche assenze pesanti che hanno ridotto l’effetto di unità messo in scena sul palco. Allo stesso tempo la città ha risposto con cortei e contestazioni, offrendo uno scenario di contrasto fra messaggio ufficiale e reazioni dal basso.

I temi al centro del raduno

Il cuore politico dell’evento si è concentrato su questioni identitarie e migratorie, con la reintroduzione del concetto di remigrazione al centro del dibattito. Sul palco Salvini ha provato a ricollocare l’idea proponendo un permesso a punti, un meccanismo che dovrebbe legare l’accoglienza a comportamenti e requisiti verificabili; tuttavia la spiegazione è rimasta vaga e ha alimentato critiche anche all’interno della stessa maggioranza. Contestualmente gli interventi hanno attaccato Bruxelles su temi come il patto di stabilità e il Green Deal, ribadendo una linea di contrapposizione netta verso le istituzioni europee senza però offrire un piano operativo dettagliato per alternative concrete.

La remigrazione: tra slogan e ambiguità

Il termine remigrazione è stato evocato ripetutamente come parola d’ordine, ma la sua declinazione pratica è rimasta poco definita. L’uso della metafora della “patente a punti” per i permessi di soggiorno ha cercato di spiegare un approccio più selettivo, tuttavia ha lasciato aperti dubbi su procedure, garanzie legali e impatto sulle famiglie. Le critiche interne, in particolare da esponenti di altre forze di governo, hanno evidenziato come il concetto sia politicamente divisivo e potenzialmente difficoltoso da tradurre in policy concrete senza affrontare questioni di diritto internazionale e integrazione.

Presenze, assenze e scossoni nella coalizione

Se da un lato la manifestazione ha beneficiato della presenza di leader esteri come Bardella e Wilders, dall’altro l’assenza di Viktor Orbán è stata simbolicamente significativa: il premier ungherese è stato omaggiato ma non è fisicamente intervenuto. Allo stesso tempo si sono annotati segnali di dissenso all’interno della maggioranza: Forza Italia ha preso le distanze da alcune formule proposte, mentre all’Arco della Pace si è svolta un’iniziativa parallela dedicata agli italiani di seconda generazione, segno di una narrazione non omogenea. Anche i commenti da parte di esponenti istituzionali, come il ministro Giuseppe Valditara, hanno cercato di stemperare toni accesi parlando di un “sano patriottismo” e della necessità di proteggere valori e radici, pur mantenendo una posizione di fermezza su sicurezza e identità.

Messaggi dal palco e reazioni politiche

Dal palco sono arrivati messaggi forti: Salvini ha ribadito la priorità del controllo delle frontiere e la necessità di un’Europa che sostenga gli Stati nazionali nella difesa dei confini; il tema della lotta al “fanatismo islamico” è stato evocato come motivo di allerta. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha salutato l’iniziativa sottolineando la volontà di un’Europa diversa su energia e politiche economiche. Tuttavia molte delle proposte sono rimaste su un piano di affermazioni generali, senza presentare strumenti concreti per la loro realizzazione, e ciò ha alimentato la lettura critica di una manifestazione più propagandistica che programmatica.

Le proteste in città e la giornata pubblica

Fuori dalla piazza ufficiale, Milano ha visto sfilare diverse mobilitazioni: migliaia di persone hanno partecipato a cortei di protesta che hanno attraversato il centro, alcuni dei quali sono degenerati in scontri con la polizia. Le immagini delle cariche, dei fumogeni e dell’uso degli idranti hanno contrapposto la versione ufficiale dell’evento ai segnali di disagio sociale e politico presenti in città. All’interno della marcia dei sostenitori, non sono mancati simboli di campagna come trattori e striscioni per il Made in Italy, mentre amministratori locali hanno portato avanti messaggi di identità e tutela delle comunità locali.

Nel complesso la giornata ha mostrato un mix di scenari: da una parte la volontà di consolidare un fronte sovranista europeo, dall’altra la difficoltà a presentare novità sostanziali e l’emergere di crepe interne alla coalizione. Tra slogan incisivi e proposte ripetute, il raduno a Milano è parso più una conferma di temi noti che un avvio di cambiamento strutturale nella politica nazionale ed europea; la città, con le sue proteste, ha ricordato come la mobilitazione pubblica resti un fattore determinante per misurare consenso e legittimità delle proposte politiche.