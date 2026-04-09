Unità mobili e misure per eventi: il piano sicurezza a Milano

Il prefetto e il sindaco hanno concordato l'attivazione per due mesi di unità mobili nei quartieri di Baggio, Muggiano e Dergano e un dispositivo coordinato per gli eventi sportivi

L’8 aprile 2026 il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito a Milano per definire interventi mirati sul territorio. Alla seduta, convocata a Palazzo Diotti e presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia, ha partecipato anche il Sindaco Giuseppe Sala insieme ai vertici locali delle Forze di Polizia.

L’incontro ha avuto come fulcro la necessità di consolidare il controllo del territorio nei quartieri più sensibili e di predisporre specifiche misure operative in vista di imminenti manifestazioni sportive.

Il comitato ha deciso interventi a breve termine e misure di coordinamento che saranno attive secondo una tempistica definita, con l’obiettivo di coniugare sicurezza urbana e fruizione pacifica degli eventi. Le azioni concordate mirano a rendere più capillare la presenza delle istituzioni sul territorio, fornendo contemporaneamente punti di riferimento per la cittadinanza e strumenti per prevenire fenomeni di degrado e reati predatori.

Decisioni sul controllo del territorio

Tra le misure decise, spicca l’attivazione di unità mobili a cura della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per un periodo di due mesi. Questi presìdi mobili serviranno a intensificare il presidio su strada, con particolare attenzione alle aree verdi e ai punti di aggregazione. Le unità avranno anche una funzione di ascolto: saranno un punto di riferimento per i cittadini che avranno bisogno di segnalare situazioni di rischio o di presentare denunce.

Destinazione e priorità

I quartieri scelti come destinatari dell’iniziativa sono Baggio, Muggiano e Dergano, individuati per la loro maggiore esposizione a episodi di degrado e a reati predatori. L’intervento prevede pattugliamenti regolari e controlli mirati, con l’obiettivo di incidere sia sulla percezione di sicurezza sia sull’effettiva prevenzione dei comportamenti illeciti. Il piano include anche un’attenzione specifica agli spazi verdi, dove spesso si concentrano segnalazioni di micro-criminalità.

Funzione sociale dei presìdi

Oltre alla componente repressiva, i presìdi mobili avranno una valenza sociale: saranno utilizzati per avvicinare le istituzioni ai cittadini, raccogliere segnalazioni e favorire interventi rapidi. In questo senso il dispositivo è pensato come uno strumento polifunzionale che integra attività di controllo, prevenzione e servizio alla comunità.

Misure per gli eventi sportivi

Durante la riunione sono stati analizzati i profili di sicurezza connessi a due appuntamenti calcistici e cestistici di rilievo: la partita tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, in programma il 9 aprile presso l’Unipol Forum di Assago, e l’incontro tra Milan e Udinese previsto per l’11 aprile allo stadio Giuseppe Meazza. Per entrambe le manifestazioni sono stati concordati dispositivi articolati, che prevedono l’impiego coordinato delle Forze di Polizia e della polizia locale per garantire ordine e sicurezza.

Assetto operativo e tutela dei residenti

I dettagli operativi contemplano gestione flussi, controlli agli accessi e presidio delle aree limitrofe agli impianti sportivi per evitare disagi ai residenti e problemi di viabilità. L’obiettivo principale è assicurare il regolare svolgimento delle gare, la sicurezza degli spettatori e la tutela della quiete pubblica, bilanciando esigenze di ordine pubblico e diritto alla mobilità urbana.

Coordinamento e tempistiche

Il piano operativo sarà gestito in stretta collaborazione tra Prefettura, Comune e forze sul territorio. L’attivazione delle unità mobili durerà due mesi, periodo durante il quale verranno monitorati risultati e criticità per eventuali aggiustamenti. Il modello prevede riunioni periodiche per valutare l’efficacia delle misure e per rimodulare il dispositivo in base alle esigenze emerse.

In conclusione, la strategia delineata dal comitato punta a una presenza più visibile e reattiva delle istituzioni, con strumenti pensati sia per la prevenzione che per il supporto alla cittadinanza. L’intento è quello di creare un equilibrio sostenibile tra sicurezza pubblica e qualità della vita urbana, assicurando interventi tempestivi e coordinati nelle aree più fragili della città.