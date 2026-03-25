Riqualificazione del campo sportivo di via Ticino: tempi, progetto e ricadute per la comunità

Aggiornamento sul piano di riqualificazione del campo sportivo di via Ticino: progettista scelto, scadenze e finalità sociali per il territorio

Dopo l’acquisizione dell’area avvenuta il 9 luglio dello scorso anno, il Comune di Santo Stefano Ticino ha avviato la fase operativa per trasformare l’impianto di via Ticino in una struttura pubblica riqualificata. Il percorso prevede una progettazione affidata a 28 Architettura di Bergamo, che curerà l’intero iter tecnico dall’ideazione alle verifiche esecutive.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è restituire alla cittadinanza uno spazio funzionale e accessibile, pensato per accogliere attività sportive, eventi e iniziative associate, valorizzando così un bene che entra oggi stabilmente nel patrimonio comunale.

Cronoprogramma e fasi operative

Il piano di lavoro è strutturato in tappe precise: la consegna del progetto definitivo (Ptfe) è prevista per il mese di maggio; seguono la preparazione della documentazione di gara e la successiva gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. Il Comune indica come termine ideale il completamento delle opere in tempo per la partenza della stagione sportiva 2027/2028, compatibilmente con l’esito delle procedure di gara e con i tempi tecnici di esecuzione. Questa sequenza è pensata per minimizzare le interruzioni d’uso dell’area e per assicurare la massima trasparenza nella scelta delle imprese esecutrici.

Consegna del progetto e passaggi amministrativi

La fase di progettazione affidata a 28 Architettura comprende studi preliminari, elaborati esecutivi e la redazione delle pratiche autorizzative. La consegna del Ptfe è un momento chiave, perché consentirà al Comune di bandire la gara d’appalto con documenti completi e verificati. Successivamente, la procedura di affidamento determinerà tempi e modalità di avvio dei cantieri: il Comune ha annunciato l’intenzione di procedere rapidamente ma nel rispetto delle normative vigenti, incluse le verifiche su sicurezza e sostenibilità degli interventi.

Finalità della riqualificazione e benefici attesi

La trasformazione del campo sportivo mira a creare un impianto funzionale e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di giovani, famiglie e associazioni locali. Il progetto punta non solo a rifare le superfici e gli spogliatoi, ma anche a migliorare l’accessibilità, i servizi e le pertinenze esterne per favorire eventi e attività aggregate. Si tratta di un investimento ritenuto strategico dall’Amministrazione, che vede nello sport uno strumento per consolidare la coesione sociale e incrementare l’offerta di tempo libero sul territorio.

Accessibilità, usi e integrazione con la comunità

Tra gli elementi sottolineati dall’amministrazione figurano la fruibilità per diverse fasce d’età, la possibilità di ospitare attività associative e la creazione di spazi che possano essere utilizzati anche per iniziative non strettamente sportive. L’attenzione all’accessibilità include percorsi per persone con mobilità ridotta e servizi adeguati: questi aspetti, insieme a interventi di manutenzione e sicurezza, sono considerati fondamentali per garantire un utilizzo continuo e diffuso dell’impianto.

Ruoli istituzionali e messaggi dell’Amministrazione

Il progetto è sostenuto dalla Giunta guidata dal sindaco Dario Tunesi e trova voce negli interventi pubblici dell’assessore ai Lavori pubblici Fabio Cucchetti e della consigliera delegata allo Sport Sara Frassini. L’Amministrazione ha ribadito che l’acquisizione e la riqualificazione rappresentano un investimento lungimirante: «un’opera attesa da anni che ora prende forma», affermano i responsabili comunali, evidenziando la volontà di tradurre gli impegni in risultati concreti e tangibili per i cittadini.

In chiusura, il percorso di riqualificazione del campo sportivo di via Ticino si presenta come un intervento complesso ma organico, con fasi ben definite e obiettivi sociali chiari. La consegna del progetto definitivo (Ptfe) a maggio sarà il primo scoglio formale superato, seguito dalla gara e dall’esecuzione dei lavori, con l’auspicio di vedere la struttura pronta per la stagione sportiva 2027/2028. Per la comunità locale si profilano benefici in termini di servizi, occasioni di aggregazione e valorizzazione del patrimonio pubblico.