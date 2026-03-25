Finanziamento regionale per il Re Cecconi: 325.386,12 euro per la riqualificazione

Il finanziamento regionale di 325.386,12 euro integra un piano da 1.100.000 euro e permette interventi su tribuna, illuminazione, spogliatoi e accessibilità al centro sportivo Re Cecconi

Il Comune di Nerviano ha ottenuto un contributo dalla Regione Lombardia pari a 325.386,12 euro destinato alla ristrutturazione del centro sportivo Re Cecconi. Questa somma si inserisce in un quadro finanziario complessivo di 1.100.000 euro già stanziati per la riqualificazione della struttura e segue il precedente lotto che nel 2026 ha portato alla realizzazione del campo in sintetico e delle infrastrutture connesse.

L’intervento mira a riportare l’impianto a livelli adeguati per l’attività agonistica e a risolvere le criticità segnalate dal CONI nel 2018, avviando un processo di rigenerazione degli spazi pubblici.

La scelta di finanziare opere puntuali nasce dall’esigenza di coniugare funzionalità, sicurezza e accessibilità. Il progetto del Comune è stato valutato positivamente dalle istituzioni regionali e testimonia la capacità amministrativa di intercettare risorse sovracomunali senza gravare eccessivamente sulla fiscalità locale. Per i cittadini e le associazioni sportive locali, il pacchetto di interventi rappresenta non solo un miglioramento impiantistico, ma anche una prospettiva di crescita per l’offerta agonistica e ricreativa del territorio.

Interventi principali previsti

Il piano di lavori comprende la riqualificazione strutturale della tribuna e della copertura, con opere di consolidamento e restauro conservativo per garantire sicurezza e durabilità. È prevista la completa sostituzione della recinzione che separa la tribuna dal campo, in linea con le prescrizioni tecniche del CONI, oltre all’installazione di nuove torri faro alte circa 20 metri dotate di tecnologie a LED per assicurare adeguati livelli di illuminazione durante le competizioni ufficiali. Questi interventi rispondono sia a criteri di sicurezza sia a esigenze di efficienza energetica.

Spogliatoi, servizi e percorsi interni

Una parte consistente del progetto riguarda la riorganizzazione degli spogliatoi posti sotto la tribuna: gli spazi saranno completamente ripensati nella distribuzione interna e dotati di percorsi separati per squadre e staff tecnico. Inoltre, sono previsti nuovi servizi igienici per il pubblico al piano seminterrato e la realizzazione di ambienti conformi alle normative federali, favorendo così una fruizione più ordinata e professionale dell’impianto. L’intervento punta a trasformare spazi obsoleti in ambienti funzionali e moderni.

Accessibilità ed efficienza energetica

Un elemento chiave del progetto è l’eliminazione delle barriere architettoniche: saranno creati percorsi continui e introdotti dispositivi specifici per facilitare l’accesso di persone con mobilità ridotta. L’attenzione all’accessibilità è affiancata da scelte progettuali orientate al risparmio energetico, come l’adozione di impianti di illuminazione a LED e soluzioni per l’isolamento della copertura. Queste scelte non solo migliorano la fruizione dell’impianto, ma riducono anche i costi di gestione nel medio termine.

Norme e conformità per le attività agonistiche

L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è quello di adeguare il centro sportivo agli standard richiesti per le competizioni, superando le criticità rilevate in passato. Le opere previste, dalla recinzione alle torri faro, sono pensate per rispettare le prescrizioni tecniche e regolamentari richieste per ospitare eventi agonistici. Ciò dovrebbe favorire una maggiore attrattività dell’impianto per società sportive e manifestazioni, consolidando il ruolo del Re Cecconi nel panorama sportivo locale.

Gestione delle risorse e ruolo dell’ufficio tecnico

Il finanziamento regionale rappresenta anche il risultato di una strategia amministrativa che privilegia la ricerca di fondi esterni per realizzare opere pubbliche strategiche. Secondo l’amministrazione comunale, questa metodica permette di minimizzare l’impatto sulla fiscalità cittadina, preservando al contempo l’equilibrio di bilancio. Determinante in questo percorso è stato il lavoro dell’Ufficio Tecnico, che ha curato la progettazione e la partecipazione ai bandi con documentazione completa e coerente rispetto ai criteri richiesti.

La sindaca Daniela Colombo ha sottolineato come la programmazione, la qualità progettuale e la costante ricerca di risorse esterne siano pilastri della visione amministrativa per la rigenerazione responsabile degli spazi pubblici. Il finanziamento appena ottenuto è dunque interpretato come un passo concreto verso il completamento del piano di riqualificazione e verso una migliore fruizione dell’impianto da parte della comunità sportiva e dei cittadini.

Il progetto sarà realizzato per lotti e, compatibilmente con le procedure e i tempi tecnici, i lavori interesseranno progressivamente le varie aree indicate. L’intervento sul centro sportivo Re Cecconi intende coniugare valorizzazione degli impianti, rispetto delle normative e sostenibilità economica, restituendo alla collettività uno spazio più sicuro, accessibile e idoneo all’attività agonistica.