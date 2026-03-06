Ritorno in campo: Alessio Urbano aderisce a Viviamo Corbetta

Alessio Urbano fa rientro nella scena politica locale aderendo al gruppo Viviamo Corbetta per contribuire ai progetti infrastrutturali e amministrativi della città

Alessio Urbano torna alla vita pubblica: aderisce al progetto civico Viviamo Corbetta dopo un periodo di pausa per motivi personali. La formazione lo accoglie come una figura di esperienza, ricordando il suo passato in consiglio comunale — prima come consigliere, poi presidente del consiglio e assessore — e sottolineando che il suo rientro può dare nuovo impulso al lavoro amministrativo già in corso.

Il gruppo ha spiegato che la scelta non è un semplice gesto personale, ma una decisione pensata per rafforzare la continuità dell’azione politica locale. Nei prossimi giorni si lavorerà all’inserimento di Urbano nel programma elettorale del movimento e alla definizione delle deleghe concrete che svolgerà all’interno del consiglio comunale.

Accoglienza e priorità

Il ritorno è stato salutato con un benvenuto formale da parte del gruppo consiliare e della giunta che lo sostiene. Tra le priorità indicate dalle forze locali ci sono il proseguimento degli interventi infrastrutturali già avviati e la stabilizzazione delle deleghe operative, con l’obiettivo di ridurre tempi e sovrapposizioni nelle pratiche amministrative.

Qualche parola di Urbano

Urbano ha espresso soddisfazione per l’invito a tornare e ha richiamato le radici collettive del progetto, nato nel 2016. Ha ringraziato chi lo ha sostenuto in passato e ha ribadito la volontà di collaborare con i rappresentanti attuali in consiglio e con i cittadini. Ha inoltre invitato nuovi volontari e sostenitori a unirsi al percorso civico, sottolineando che il lavoro di squadra resta fondamentale per portare avanti i progetti della città.

Un ritorno che punta sulla memoria amministrativa

Il gruppo confida che l’esperienza di Urbano possa abbreviare i tempi di adattamento alle procedure consiliari e facilitare la gestione operativa dei progetti. La conoscenza delle pratiche locali e la rete di relazioni accumulate negli anni sono viste come risorse utili per sostenere iniziative di medio-lungo periodo e per garantire una transizione più fluida nei passaggi decisionali.

Controlli e trasparenza

Per chiarire compiti e responsabilità, Viviamo Corbetta ha annunciato un percorso interno di verifiche organizzative. Sono previste verifiche periodiche sui progetti e momenti di confronto pubblico per monitorare avanzamento e impatto delle azioni intraprese.

Effetti attesi sulla scena politica locale

Il ritorno di un volto noto rafforza l’identità del progetto civico e punta a consolidare la stabilità necessaria per completare le iniziative già avviate. Tra gli effetti attesi ci sono possibili accelerazioni nelle pratiche legate a infrastrutture e servizi pubblici e una maggiore efficienza decisionale in consiglio.

Prossimi passi

Nei giorni a venire si procederà a formalizzare le deleghe di Urbano e a integrare le proposte nel manifesto elettorale di Viviamo Corbetta. Il gruppo lavorerà per tradurre le idee in atti concreti, mantenendo aperto il dialogo con i cittadini e garantendo controlli regolari sull’attuazione dei progetti.