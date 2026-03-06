Partecipazione pubblica per la riqualificazione di piazza Marinai d’Italia a Rho

Il Comune di Rho coinvolge residenti e frequentatori per riprogettare piazza Marinai d'Italia attraverso un processo partecipativo che include questionari, sopralluoghi e laboratori

La città di Rho ha avviato un percorso partecipativo per ripensare piazza Marinai d’Italia, l’area pubblica adiacente alla chiesa di San Paolo, al liceo Clemente Rebora, a Villa Burba e alle scuole Bonecchi. L’iniziativa mette attorno allo stesso tavolo cittadini, commercio locale e amministrazione: l’obiettivo è raccogliere proposte concrete da trasformare in progetto esecutivo per la riqualificazione della piazza e delle aree limitrofe.

Come si sta svolgendo il percorso Il Comune ha combinato più strumenti per ascoltare le persone che vivono e attraversano quel pezzo di città. Sono stati distribuiti questionari cartacei al mercato del giovedì e presso le attività commerciali, insieme a una versione online; si sono tenuti sopralluoghi in sito, incontri pubblici e un laboratorio di progettazione partecipata. L’insieme di dati quantitativi (questionario) e contributi qualitativi (sopralluoghi, tavoli e laboratori) serve a costruire una fotografia quanto più fedele dei bisogni locali.

Perché Piazza Marinai d’Italia è tra le aree scelte Piazza Marinai rientra nel programma “Dieci Agorà”, l’iniziativa voluta dall’amministrazione nell’ambito del programma di mandato 2026 per valorizzare spazi pubblici attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Lo scopo è semplice: capire come migliorare la vivibilità quotidiana raccogliendo osservazioni, priorità e idee pratiche da chi usa la piazza ogni giorno.

Le questioni emerse dalla consultazione Tra i temi che sono tornati più spesso ci sono la sicurezza, la qualità e manutenzione del verde, la pulizia e la chiarezza dei percorsi pedonali. Dal questionario sono emersi anche aspetti positivi dell’area e una serie di priorità per i futuri interventi. I cittadini hanno segnalato bisogni concreti: spazi gioco per bambini, attrezzature per attività fisica all’aperto, più panchine, illuminazione migliore e percorsi pedonali più sicuri e accessibili.

Proposte specifiche e suggestioni Molti interventi proposti mirano a rendere la piazza più accogliente e funzionale per tutte le età: zone gioco, isole di fitness, posti per sedersi e punti luce che aumentino la percezione di sicurezza la sera. È stata anche sottolineata l’importanza di valorizzare il monumento ai Marinai d’Italia, considerato un riferimento storico e simbolico da integrare nel progetto d’arredo urbano.

Calendario e prossime tappe Il percorso prosegue con tre momenti principali: il primo sopralluogo e la presentazione pubblica dei temi (5 marzo 2026, in piazza Marinai d’Italia e in Sala Camino a Villa Burba), il laboratorio di co-progettazione (12 marzo 2026, a Villa Burba) e la restituzione pubblica delle proposte (mercoledì 1, ore 21.00, Sala Convegni di Villa Burba). Fino alla restituzione sarà possibile inviare ulteriori contributi: la segreteria organizzativa riceve osservazioni e integrazioni che verranno valutate nel passaggio alla progettazione tecnica.

Chi organizza e come partecipare Il percorso è curato dall’assessorato all’Urbanistica del Comune, con il supporto di tecnici e gruppi cittadini. Chi vuole partecipare può compilare il questionario (in versione cartacea o online), prendere parte ai laboratori e agli incontri pubblici o contattare la segreteria organizzativa per informazioni e segnalazioni.

Impatto atteso Se il lavoro partecipativo sarà tradotto in un progetto esecutivo condiviso, la riqualificazione potrebbe migliorare la fruizione quotidiana della piazza, rendere più visibile e valorizzato il monumento ai Marinai d’Italia e rafforzare le relazioni tra scuole, commercianti e residenti della zona. Le proposte raccolte saranno elaborate dai tecnici, valutate alla luce dei vincoli tecnici ed economici e tradotte in priorità di intervento: i tempi definitivi saranno comunicati dopo il confronto tecnico.