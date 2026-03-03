Convegni e polemiche sulla riforma della giustizia: informazioni per scegliere al referendum

Il calendario degli incontri per capire la riforma della giustizia: eventi a Legnano, Napoli e Perugia con voci a favore e contro, documenti e controversie

Si intensificano in Italia gli appuntamenti pubblici dedicati alla riforma della giustizia in vista del referendum confermativo. Numerose manifestazioni organizzano dibattiti aperti per spiegare le modifiche proposte e confrontare opinioni tecniche e politiche.

Negli ultimi giorni tre iniziative, a Legnano, Napoli e Perugia, hanno messo a confronto magistrati, avvocati e rappresentanti politici.

Gli incontri hanno alternato ricostruzioni storiche delle riforme giudiziarie, analisi tecniche delle singole norme e questioni pratiche relative all’applicazione. Le organizzazioni promotrici hanno offerto al pubblico spazi per interventi e chiarimenti, con un focus sulle ricadute operative per i professionisti e i cittadini.

Legnano: un incontro locale per orientare il voto

Il Forum del Terzo Settore Alto Milanese, in collaborazione con il Comune di Legnano, organizza per venerdì 6 marzo una serata informativa intitolata Giustizia e riforma – Informarsi per scegliere. L’appuntamento è fissato alle ore 20.45 nella Sala Pagani del Palazzo Leone da Perego.

L’iniziativa prosegue il ciclo di dibattiti pubblici nati in vista del referendum confermativo, offrendo ai cittadini strumenti per un voto documentato. Dal punto di vista strategico, l’evento mira a chiarire le novità della legge costituzionale sugli articoli relativi alla giustizia. Sono previsti interventi e sessioni di domanda e risposta dedicate alle ricadute operative per professionisti e cittadini.

Relatori e formato del confronto

A seguire, la prima parte della serata prevede interventi di due operatori del diritto con posizioni contrapposte.

Interverrà il dott. Giovanni Tarzia, magistrato e pubblico ministero della Procura di Milano, che ha dichiarato la propria contrarietà alla riforma.

Parteciperà anche l’avv. Gabriele Casartelli, avvocato penalista e docente di diritto processuale penale all’Università degli Studi di Milano, favorevole al testo.

La serata sarà introdotta dal portavoce del Forum, avv. Alberto Fedeli, e moderata dalla giornalista Laura Defendi.

Nella seconda parte è previsto uno spazio di domande e risposte aperto al pubblico, dedicato a chiarire le implicazioni pratiche e normative per cittadini e professionisti.

Napoli: il caso Vassalli riapre il confronto storico e politico

Il comitato “Mario Pagano per il sì” ha promosso un convegno che ha riportato al centro del dibattito pubblico un documento d’archivio. Si tratta dell’intervista del 1987 a Giuliano Vassalli pubblicata sul Financial Times e ripresa dal giornalista Torquil Dick Erickson.

I relatori hanno collegato quel passaggio alle radici del rapporto tra Parlamento e magistratura, evidenziando conseguenze politiche e costituzionali. La discussione ha coinvolto giuristi e rappresentanti istituzionali, con considerazioni sul peso storico delle affermazioni riportate.

Dal punto di vista politico, il richiamo all’intervista ha articolato due ordini di questioni: la rilevanza storica delle posizioni espresse nel 1987 e le eventuali ripercussioni normative odierne. Gli interventi hanno distinto tra valutazione storica e implicazioni pratiche per l’ordinamento.

In continuità con la parte iniziale del confronto, è stato confermato uno spazio di domande e risposte aperto al pubblico, volto a chiarire le ricadute pratiche per cittadini e professionisti. È atteso un approfondimento sulle interpretazioni giurisprudenziali e su eventuali sviluppi nel dibattito politico nazionale.

Documenti, polemiche e presa di posizione

Erickson ha presentato al convegno la pagina originale del Financial Times, la ricevuta di pagamento e la trascrizione della registrazione. Ha così respinto le contestazioni sull’esistenza dell’intervista e sostenuto l’autenticità del materiale presentato.

Il contenuto d’archivio è stato citato dal fronte del sì per argomentare che esistano elementi culturali e politici che giustificherebbero l’intervento riformatore. Interventi di rilievo, come quello dell’ex ministro Claudio Martelli, hanno accresciuto la tensione accusando l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) di assumere posizioni in grado di interferire con l’autogoverno della magistratura. Si attendono repliche formali dalle parti coinvolte e ulteriori approfondimenti sul piano giuridico e politico.

Questioni procedurali: i crediti formativi ad Aversa

Sul fronte campano è emersa una controversia sui crediti formativi attribuiti a un evento pro-sì organizzato ad Aversa il 13 febbraio. La contestazione riguarda la possibile alterazione dell’imparzialità della formazione professionale quando i crediti sono riconosciuti per incontri percepiti come schierati.

Per alcuni osservatori il riconoscimento può inserire ordini e strutture professionali nel dibattito politico, incidendo sulle procedure di legittimazione degli eventi. Il caso ha generato esposti e richieste di chiarimenti, che ora sono all’esame degli organi competenti. Si attendono repliche formali dalle parti coinvolte e ulteriori approfondimenti sul piano giuridico e politico.

Perugia e l’Umbria: ciclo di incontri per illustrare le ragioni del sì

In continuità con le questioni procedurali precedenti, dal 28 febbraio è partito da Perugia un ciclo di incontri promosso dal Comitato civico Per un giusto Sì insieme all’Associazione Libertà Eguale – Sinistra del Sì. L’iniziativa intende spiegare i principi della riforma costituzionale e favorire il confronto tra diverse voci della società civile.

Gli organizzatori hanno programmato tappe in diversi centri umbri: Gualdo Tadino (6 marzo), Torgiano (13 marzo), San Giustino (16 marzo), Castiglione del Lago (17 marzo), Marsciano (19 marzo) e Deruta (20 marzo). Ogni appuntamento prevede interventi di esperti e momenti di dibattito con i cittadini.

Dal punto di vista strategico, il ciclo punta a radicare il dibattito sul territorio e a fornire strumenti interpretativi della riforma. Gli incontri sono stati concepiti come momenti di informazione pubblica e non come eventi esclusivamente propagandistici.

I promotori sottolineano la necessità di chiarire le implicazioni costituzionali e pratiche della proposta di riforma, in vista delle prossime fasi politiche. Si attendono repliche formali dalle parti coinvolte e ulteriori approfondimenti sul piano giuridico e politico.

Argomentazioni a favore e quadro costituzionale

A seguire, i relatori hanno illustrato le ragioni giuridiche e istituzionali a sostegno del progetto. Tra gli intervenuti figurano Daniele Porena, Assuntina Morresi ed Elena Fruganti, con contributi in collegamento di Stefano Ceccanti.

I sostenitori del sì affermano che la riforma non intacca l’autonomia garantita dall’articolo 104 della Costituzione. Dal loro punto di vista la modifica riguarda l’assetto organizzativo e introduce la separazione delle carriere tra chi esercita l’azione penale e chi svolge funzioni giudicanti. È inoltre previsto l’istituto del sorteggio per la composizione di alcuni organismi, presentato come strumento volto a limitare il ruolo delle correnti e a ricostruire fiducia nell’istituzione.

Si registrano richieste di approfondimento sugli effetti pratici delle misure proposte, in particolare sulla governance degli organi di autogoverno e sui meccanismi di nomina. Si attendono repliche formali dalle parti coinvolte e ulteriori analisi sul piano giuridico e politico.

Dopo le repliche formali attese dalle parti coinvolte, il dibattito si concentra sulla traduzione di questioni tecniche in informazioni accessibili al pubblico. Le iniziative intendono passare dalla ricostruzione documentale di interviste storico‑processuali alle spiegazioni giuridiche sul funzionamento del sistema giudiziario. Vengono inoltre affrontate questioni procedurali che coinvolgono ordini professionali e crediti formativi. I promotori sottolineano la necessità di strumenti che rendano il rapporto tra istituzioni, magistratura e cittadini più trasparente e affidabile. In ultima istanza, la decisione finale è rimessa al referendum, mentre sono previste ulteriori analisi sul piano giuridico e sviluppi informativi nelle prossime settimane.