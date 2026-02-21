L'assessore Guido Guidesi ha verificato sul campo gli effetti dei bandi regionali incontrando tre imprese lombarde: un controllo diretto per capire come il supporto pubblico traduca risorse in innovazione e conservazione della tradizione

La Regione Lombardia ha avviato un confronto diretto con le aziende per valutare l’efficacia delle misure di sostegno. L’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha visitato tre realtà lombarde a Senago e Milano. L’iniziativa riguarda due bandi regionali volti a finanziare interventi tecnologici e la tutela delle tradizioni imprenditoriali.

L’obiettivo è verificare gli esiti concreti degli incentivi e orientare interventi successivi.

I fatti

I fatti sono questi: l’assessore Guidesi ha svolto sopralluoghi presso la Fimac S.p.A. di Senago, la torrefazione Moka Hodeidah e il negozio storico Rossignoli Srl a Milano. Secondo fonti ufficiali, le visite servono a raccogliere evidenze sull’applicazione dei due bandi. Confermano dalla Regione che il monitoraggio sarà impiegato per valutare eventuali modifiche alle misure.

Transizione digitale: Fimac e il salto tecnologico

La tappa a Fimac ha mostrato interventi di automazione e aggiornamento dei sistemi produttivi. Le opere finanziate dal bando hanno riguardato l’adozione di software gestionali e macchinari a controllo numerico. Gli operatori segnalano un aumento dell’efficienza e una riduzione dei tempi di produzione.

I fatti sono questi: gli operatori segnalano un aumento dell’efficienza e una riduzione dei tempi di produzione. Fimac S.p.A., azienda con radici centenarie nel settore aerospaziale, ha impiegato il contributo regionale per la digitalizzazione dei processi. Secondo fonti ufficiali, il finanziamento ha coperto l’integrazione di sistemi hardware e software, con interventi mirati su cybersecurity e gestione della qualità.

Risultati concreti e moltiplicazione degli investimenti

L’azienda descrive l’intervento come un acceleratore di trasformazione strutturale. Grazie al contributo pubblico, Fimac ha aumentato la propria maturità digitale e migliorato produttività e sicurezza. I responsabili confermano l’adozione di strumenti di analisi predittiva e soluzioni per il controllo qualità. Il bando ha agito da moltiplicatore: ogni euro pubblico ha attivato investimenti privati aggiuntivi.

Imprese storiche: Moka Hodeidah tra tradizione e innovazione

I fatti sono questi: la torrefazione Moka Hodeidah ha usato i fondi del bando per rinnovare impianti e spazi ed introdurre una tostatrice con controlli digitali, oggi finalizzata a migliorare qualità, risparmio energetico e riduzione delle emissioni. L’intervento segue la vocazione storica dell’azienda fondata nel secondo dopoguerra e mira a garantire continuità produttiva e competitività sul mercato.

Continuità generazionale e sostenibilità

Il progetto ha previsto il recupero degli arredi storici e la formazione delle competenze necessarie al passaggio generazionale. La conduzione passa alla nuova generazione mantenendo il valore artigiano. L’approccio combina conservazione e innovazione e aumenta l’efficienza produttiva.

Secondo fonti ufficiali, l’intervento produce ricadute positive sul turismo e sull’attrattività locale. Il bando ha agito da moltiplicatore: ogni euro pubblico ha attivato investimenti privati aggiuntivi. Confermano dalla questura e dagli enti locali la presenza di verifiche sulle autorizzazioni ambientali.

I fatti sono questi: Rossignoli Srl, bottega storica milanese, ha ottenuto risorse regionali per ammodernare il punto vendita e integrare servizi tecnici. L’impresa ha investito in assistenza per e-bike, strumenti di analisi biomeccanica della pedalata e nel restauro degli elementi storici. Secondo fonti ufficiali, l’intervento punta a rafforzare la presenza digitale e l’offerta specialistica per clienti locali e turisti.

Rossignoli: il negozio storico che guarda all’economia digitale

Rossignoli Srl ha destinato i finanziamenti sia al recupero architettonico sia all’implementazione di servizi professionali. Sono stati introdotti dispositivi per la misurazione della potenza e sensori per l’assetto biomeccanico. L’obiettivo è migliorare la consulenza tecnica e la vendita di prodotti ad alto valore aggiunto. Confermano dalle autorità locali l’intento di coniugare tutela del patrimonio e competitività commerciale.

La strategia ha permesso all’impresa di ampliare la clientela. I servizi attraggono consumatori locali e turisti interessati a soluzioni tecniche per la mobilità sostenibile. La digitalizzazione del punto vendita comprende vendita online e prenotazione di servizi specializzati. Secondo fonti istituzionali, ciò aumenta la resilienza commerciale della bottega nel contesto urbano contemporaneo.

Le misure regionali: numeri e finalità

Le misure regionali mirano a sostenere le imprese storiche con interventi mirati. I finanziamenti coprono restauro, adeguamento impiantistico e formazione tecnica. L’amministrazione sottolinea la finalità di conservare il patrimonio culturale e favorire la transizione verso modelli di business digitali. I benefici includono maggiore attrattività turistica e capacità di offrire servizi specialistici in un mercato competitivo.

Le verifiche amministrative e ambientali procedono secondo le normative vigenti. Secondo fonti ufficiali, gli enti locali continuano a monitorare l’applicazione delle misure e l’efficacia degli investimenti. Lo sviluppo in corso è considerato un modello replicabile per altre botteghe storiche che intendono integrare tradizione e innovazione.

I fatti sono questi: Regione Lombardia ha avviato bandi per sostenere la modernizzazione delle imprese lombarde. I provvedimenti finanziano piani di transizione digitale e interventi per le imprese storiche. Lo scopo è aumentare produttività e competitività internazionale preservando la rete commerciale locale. L’azione supporta investimenti privati collegati agli incentivi pubblici e favorisce percorsi di innovazione coerenti con le singole imprese.

I fatti

Il bando «Transizione digitale delle imprese» sostiene piani strategici di digitalizzazione per aziende lombarde. Copre interventi tecnologici finalizzati a migliorare processi produttivi e servizi commerciali. Il bando «Imprese storiche verso il futuro» finanzia restauro, ammodernamento degli impianti e valorizzazione commerciale delle realtà iscritte all’elenco regionale. Entrambi i provvedimenti prevedono anche misure di supporto al ricambio generazionale.

Le conseguenze

Secondo fonti ufficiali, la dotazione ha stimolato significativi investimenti privati collegati agli incentivi pubblici. Lo sviluppo in corso è considerato un modello replicabile per altre botteghe storiche che intendono integrare tradizione e innovazione. Il contatto diretto tra istituzione e imprese facilita percorsi personalizzati di innovazione e riduce i tempi di attuazione delle misure.

I fatti sono questi: L’assessore Guidesi ha svolto visite sul territorio per cogliere i bisogni reali delle imprese lombarde, incontrando produttori e manager nelle aziende. Le visite servono a calibrare gli strumenti regionali di intervento e a intervenire in modo tempestivo ed efficace. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi di attuazione delle misure e orientare i finanziamenti verso progetti concreti.

I fatti

Secondo fonti ufficiali, la vicinanza istituzionale ha favorito la nascita di progetti altrimenti difficili da realizzare. Imprenditori e amministratori locali confermano che il contatto diretto consente di adattare bandi e procedure alle esigenze specifiche. I riscontri raccolti sul territorio segnalano richieste mirate su formazione, aggiornamento tecnologico e accesso al credito.

Le conseguenze

Le esperienze osservate mostrano che un mix di sostegno pubblico mirato, innovazione tecnologica e attenzione alla tradizione può aumentare competitività e sostenibilità. Tale approccio favorisce inoltre la continuità generazionale nelle imprese familiari. Confermano dalla giunta regionale l’importanza del lavoro di prossimità istituzionale come leva per accelerare i processi di modernizzazione.