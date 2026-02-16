Patrocini del consiglio regionale per cultura, sport e tradizioni in Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardia sostiene 14 manifestazioni tra arte, enogastronomia, sport, scienza e commemorazioni storiche: un calendario che mette al centro identità locale e partecipazione civica.

Consiglio regionale della Lombardia concede 14 patrocini per iniziative locali

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha deliberato il conferimento di 14 nuovi patrocinì a favore di iniziative distribuite sul territorio regionale. L’azione si concentra su promozione culturale, attività sportive, ricerca scientifica e memoria storica.

L’istituzione intende valorizzare il patrimonio locale e sostenere eventi che favoriscano la coesione sociale e la partecipazione civica.

Periodo e tipologia degli eventi

Le iniziative principali interessano il mese di aprile, con alcuni progetti che si estendono oltre il periodo indicato. Tra gli eventi figurano programmi formativi, convegni e rassegne rivolte a scuole, associazioni e operatori culturali. Le manifestazioni includono tradizioni enogastronomiche, competizioni sportive nazionali e internazionali, percorsi di formazione civica e appuntamenti scientifici di rilievo.

Finalità e impatto atteso

Dal punto di vista normativo, il conferimento del patrocinio serve a riconoscere il valore pubblico delle iniziative e a favorire sinergie istituzionali. Il provvedimento mira a rafforzare reti locali e a migliorare l’offerta culturale e formativa sul territorio. Il sostegno è orientato anche ad attrarre visitatori e a promuovere il territorio lombardo presso i turisti.

Il rischio compliance è reale: le amministrazioni e gli organizzatori devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e gestione degli eventi. L’adozione di pratiche condivise tra enti pubblici e privati sarà determinante per l’efficacia degli appuntamenti.

Patrocini per arte, tradizioni e gusto

A seguito dell’adozione di pratiche condivise tra enti, il Consiglio ha concesso patrocini a iniziative culturali e tradizionali.

Tra gli eventi sostenuti figura la sesta edizione del Concorso di Xilografia Ugo Maffi – Città di Lodi, in programma dal 3 al 26 aprile a Lodi. Si tratta di una rassegna dedicata all’incisione su matrice lignea che ospita opere professionali e amatoriali. Alla manifestazione partecipano anche gli studenti del liceo artistico di Lodi, con l’obiettivo di far conoscere tecniche poco visibili al grande pubblico e valorizzare la figura del maestro Ugo Maffi.

Eccellenze enogastronomiche e mestieri

Il calendario prosegue con iniziative rivolte alla promozione delle produzioni locali e dei mestieri tradizionali, favorendo la coesione sociale e l’attrattività turistica sul territorio.

Tra gli appuntamenti segnati in programma figura la Festa del Salame Nobile Cremasco a Crema (11-12 aprile), che abbina degustazioni a laboratori artigianali e momenti musicali legati alle tradizioni della Pianura padana.

La ventesima edizione della Sagra del Loertis a Castel di Mella (22-26 aprile) propone analoghi percorsi di assaggio e dimostrazioni delle lavorazioni locali.

Il festival Ciserano Decanta (19 aprile) è incentrato sulla degustazione di vini e coinvolge oltre 50 cantine, con una significativa partecipazione di aziende lombarde.

Dal punto di vista pratico, tali manifestazioni contribuiscono al rilancio delle filiere locali e offrono opportunità di visibilità per produttori e artigiani.

Sport: gare, memoria e sostenibilità

Le manifestazioni sportive completano il programma di iniziative volto alla promozione territoriale. Dal pacchetto di patrocini emergono competizioni multisport che combinano attività agonistica, memoria storica e sostenibilità ambientale.

Il calendario include la Gara Internazionale Trofeo Sparafucile – Città di Mantova (18-19 aprile), riservata a canoe e kayak. Nelle stesse date si svolge la due giorni ciclistica Gussola/Casalmaggiore (18-19 aprile), con circa 900 giovani atleti iscritti. Il IV Memorial Pietro Lanfranchi a Gazzaniga (25 aprile) è valido per i titoli regionali master di corsa in montagna. Il Trail del soldato Franz a Cuvio (26 aprile) unisce attività outdoor, memoria e paesaggio lungo le trincee della Linea Cadorna.

Eventi motori e inclusività

Tra le iniziative motoristiche figura l’evento Harley Davidson – Quarto Anello DiVino (26 aprile) a Stradella. L’organizzazione apre alla partecipazione con e-bike per promuovere forme di mobilità più sostenibili e favorire la presenza di partecipanti stranieri.

Le manifestazioni sportive favoriscono l’attrattività turistica e generano ricadute economiche per le attività locali. Il calendario proseguirà con ulteriori appuntamenti che rafforzeranno la visibilità delle filiere territoriali e l’integrazione tra sport e valorizzazione del patrimonio.

Scienza, cittadinanza attiva e commemorazioni

Il Consiglio sostiene iniziative culturali ed educative rivolte alla comunità locale e ai visitatori. Le attività mirano a promuovere formazione, partecipazione civica e fruizione del patrimonio.

La Scuola Libera ODV di Varese organizza il ciclo Verso la maturità: percorsi nel contemporaneo (27 marzo-8 giugno). Il programma è dedicato agli studenti che preparano l’esame di Stato e prevede spettacoli e confronti su temi quali il digitale e l’intelligenza artificiale. La Diocesi di Bergamo promuove le Settimane della cultura (10 aprile-10 maggio) sul tema della gioia, con conferenze e visite guidate rivolte al territorio e al mondo del volontariato.

Le iniziative si inseriscono nel calendario di eventi del territorio e contribuiscono alla valorizzazione delle comunità locali e delle filiere culturali.

Il calendario culturale locale prevede due appuntamenti distinti: a Milano, il 22 aprile, la rassegna Incontri con la Scienza ospiterà il relatore Federico Faggin per una lezione su tecnologia, ricerca scientifica e questioni connesse alla coscienza. A Rovato, dal 28 al 30 aprile, il convegno internazionale Carnem Manducare affronterà, in chiave interdisciplinare, produzione, consumo e salute legati alla filiera della carne,

Memoria storica

Il programma delle commemorazioni sostenute dal Consiglio include il 178° anniversario della Battaglia sul Ponte della Gloria a Goito, previsto dal 10 al 12 aprile. L’iniziativa coincide con il centenario del monumento al Bersagliere e prevede cortei, omaggi ai caduti, concerti e mostre fotografiche. Le attività coinvolgeranno le scuole per mantenere presenti nella memoria collettiva le tracce della Prima Guerra d’Indipendenza.

Nel complesso, i 14 patrocini approvati costituiscono un sostegno istituzionale ad iniziative che intrecciano promozione del territorio, educazione civica e aggregazione sociale. Il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha sottolineato che l’obiettivo è valorizzare il patrimonio locale e favorire la costruzione dell’identità dei lombardi di oggi e di domani. Le attività proseguiranno sul territorio con il coinvolgimento di istituzioni e scuole, per consolidare nelle nuove generazioni la memoria collettiva e la partecipazione civica.