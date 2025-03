Il sindaco di Milano riorganizza le deleghe sulla sicurezza dopo le polemiche

Milano, una delle città più vivaci d’Europa, sta affrontando una riorganizzazione della sua strategia di sicurezza. Il sindaco Giuseppe Sala ha recentemente tolto a Marco Granelli la delega alla polizia locale, assumendo direttamente il controllo della sicurezza cittadina. Questa decisione è stata accolta con reazioni contrastanti, ma Sala ha voluto chiarire le sue motivazioni durante un evento pubblico.

Le motivazioni dietro il cambiamento

Durante la cerimonia di consegna dei premi “Una grande vita”, Sala ha spiegato che la scelta di gestire personalmente la sicurezza deriva dalla necessità di affrontare direttamente le preoccupazioni dei cittadini. “Tanto poi, che mi piaccia o meno, molto del problema viene attribuito al sindaco. Allora tanto vale mettermi in maniera diretta”, ha affermato. Questa frase evidenzia la volontà del sindaco di non sottrarsi alle responsabilità e di voler essere un punto di riferimento per i milanesi.

La situazione della sicurezza a Milano

Il sindaco ha descritto la situazione della sicurezza in città come “non preoccupante se si guardano le statistiche”, ma ha riconosciuto che la percezione dei cittadini è diversa. “È la gente a essere preoccupata, e io devo soprattutto ascoltare i cittadini e la loro sensibilità”, ha aggiunto. Queste parole sottolineano l’importanza di un dialogo aperto tra l’amministrazione e la popolazione, fondamentale per costruire un clima di fiducia.

Le nuove deleghe e il futuro della sicurezza

Con l’ingresso del nuovo assessore Fabio Bottero, ex sindaco di Trezzano sul Naviglio, Sala ha ridistribuito le deleghe, riservando a sé stesso la polizia locale e la sicurezza. Questo cambiamento segna un passo significativo nella gestione della sicurezza a Milano, con l’obiettivo di affrontare in modo più diretto le problematiche legate ai reati predatori e all’abbassamento dell’età dei trasgressori. La riorganizzazione mira a creare una risposta più efficace e tempestiva alle esigenze della città.

In conclusione, la nuova strategia di sicurezza di Giuseppe Sala rappresenta un tentativo di affrontare le sfide attuali con una leadership più diretta e responsabile. Resta da vedere come queste modifiche influenzeranno la vita quotidiana dei milanesi e se porteranno a un miglioramento della percezione di sicurezza nella capitale lombarda.