Cerimonia di commemorazione per il dissidente russo ai giardini Politkovskaja

Un tributo significativo a un eroe della libertà

Domenica 16 marzo, Milano si prepara a rendere omaggio ad Aleksej Navalny, il dissidente russo tragicamente scomparso in prigione. La cerimonia di inaugurazione del cippo si svolgerà ai giardini di corso Como, intitolati ad Anna Politkovskaja, una giornalista coraggiosa assassinata nel 2006. Questo evento rappresenta un momento cruciale non solo per la comunità russa in Italia, ma anche per tutti coloro che credono nella libertà e nei diritti umani.

La presenza di figure chiave

Alla cerimonia parteciperanno figure di spicco come Daria Navalnaya, la figlia di Aleksej, e Ivan Zhdanov, attivista in esilio e direttore della Fondazione Anti-Corruzione. La presenza di Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano, sottolinea l’importanza di questo evento per la città. La commemorazione di Navalny non è solo un atto simbolico, ma un richiamo alla responsabilità collettiva di difendere i valori democratici.

Un esempio di solidarietà internazionale

Milano non è la prima città a onorare Navalny; Lisbona ha già dedicato un albero in sua memoria, mentre Parigi si prepara a intitolare una strada vicino all’ambasciata russa. Questi gesti di solidarietà dimostrano come la lotta per la libertà di espressione e i diritti umani trascenda i confini nazionali. La Comunità dei russi liberi di Milano ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenere viva la memoria di Navalny, creando uno spazio commemorativo nella Loggia dei Mercanti, nonostante gli atti vandalici che hanno cercato di oscurare il suo messaggio.

Un memoriale per il futuro

Il consiglio comunale di Milano ha approvato all’unanimità una mozione per trovare un luogo permanente dedicato a Navalny. Dopo varie considerazioni, si è deciso di collocare il cippo ai giardini Politkovskaja, un luogo simbolico che rappresenta la lotta per la libertà di stampa e i diritti umani. Maria Mikaelyan, fondatrice della Comunità dei russi liberi, ha espresso il suo profondo rispetto per Navalny, affermando che il suo coraggio ha ispirato molti attivisti a sostenere le cause di libertà in tutto il mondo.