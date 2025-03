Il Partito Democratico presenta il nuovo assessore, pronto a sfide cruciali per la città.

Un nuovo inizio per l’edilizia residenziale a Milano

Fabio Bottero, esponente del Partito Democratico e già sindaco di Trezzano sul Naviglio, è stato nominato nuovo assessore all’edilizia residenziale pubblica di Milano. Questa nomina arriva in un momento cruciale per la città, che si trova ad affrontare sfide significative nel settore abitativo. Bottero subentra a Guido Bardelli, dimessosi a seguito di un’inchiesta per corruzione, e si troverà a gestire un piano casa ambizioso, volto a realizzare circa 10.000 alloggi a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni.

Le deleghe e le responsabilità

Il nuovo assessore non avrà solo il compito di gestire l’edilizia residenziale, ma dovrà anche affrontare la complessità di un contesto politico in evoluzione. Il sindaco Beppe Sala ha deciso di accorpare le deleghe alla sicurezza sotto la sua direzione, un segnale chiaro della crescente preoccupazione per la criminalità in città. Questo cambiamento implica che Bottero dovrà lavorare a stretto contatto con il sindaco e il comitato strategico per la sicurezza, per garantire un approccio integrato e efficace.

Un profilo esperto e impegnato

Classe 1978, Bottero ha una formazione accademica solida, con una laurea in Economia dei mercati finanziari presso l’Università Bocconi e un master in transizione ecologica. La sua esperienza come sindaco e il suo impegno contro la mafia, attraverso il coordinamento dell’associazione “Avviso Pubblico”, lo rendono un candidato ideale per affrontare le sfide che lo attendono. La sua nomina è stata accolta con favore dai membri del Partito Democratico, che vedono in lui una figura capace di portare avanti una visione innovativa per la città.

Le aspettative e le sfide future

Le parole di Beatrice Uguccioni, capogruppo del PD a Palazzo Marino, evidenziano le aspettative riposte in Bottero: “Abbiamo davanti a noi due anni di lavoro durante i quali affronteremo passaggi decisivi per la città”. La necessità di un approccio sinergico tra giunta e partito è fondamentale per affrontare i temi cruciali come la casa e la sicurezza. Tuttavia, le sfide non mancano, soprattutto in un contesto di tagli governativi che hanno colpito duramente Milano.

Reazioni e