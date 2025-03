La crisi politica milanese si intensifica con le dimissioni dell'assessore alla casa e le reazioni del sindaco.

Un clima di tensione in consiglio comunale

Milano si trova al centro di una crisi politica che ha scosso le fondamenta della giunta comunale. Durante una seduta del consiglio comunale, il sindaco Beppe Sala ha affrontato le contestazioni del pubblico e le provocazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Truppo. La situazione è degenerata quando l’assessore alla casa, Guido Bardelli, ha annunciato le sue dimissioni, travolto da polemiche legate alla divulgazione di messaggi privati. Questi eventi hanno acceso un dibattito acceso sulla trasparenza e sull’etica nella politica milanese.

Le dimissioni di Bardelli e le sue motivazioni

Guido Bardelli ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a lasciare la giunta, citando la violazione della sua corrispondenza privata e l’uso improprio dei suoi messaggi in contesti giudiziari. “Rimetto il mio mandato a beneficio della libertà e della serenità di tutti”, ha dichiarato, evidenziando come la situazione attuale non fosse più sostenibile per lui. Bardelli ha anche sottolineato l’importanza del piano casa, un progetto che mira a fornire appartamenti a prezzi accessibili per migliaia di famiglie milanesi.

Le reazioni del sindaco e le prospettive future

Il sindaco Sala ha espresso il suo dispiacere per le dimissioni di Bardelli, riconoscendo il suo contributo significativo alla giunta. Tuttavia, ha anche confermato di aver ritirato il supporto politico al disegno di legge Salva Milano, lasciando aperta la questione su come il Parlamento procederà. Sala ha affermato che il Comune è già parte lesa in due processi in corso e ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare su un nuovo Piano di governo del territorio, che dovrà essere partecipato e inclusivo. La situazione attuale richiede una riflessione profonda sulle politiche urbanistiche e sulla gestione della città, in un contesto di crescente tensione politica.