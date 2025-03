Un cambio di rotta per l'amministrazione milanese in un momento critico.

Le dimissioni di Guido Bardelli

Il 10 marzo segna una data cruciale per l’amministrazione milanese, con le dimissioni di Guido Bardelli dall’assessorato alla casa. La sua partenza, attesa e discussa, avviene in un contesto di tensioni politiche e inchieste sull’urbanistica. Bardelli, nominato nell’estate del 2024, ha cercato di implementare un piano ambizioso per la costruzione di 10mila alloggi a prezzi calmierati, ma la sua carriera è stata segnata da controversie e accuse di corruzione che hanno gettato ombre sul suo operato.

Il contesto politico attuale

Le dimissioni di Bardelli non sono solo un cambio di persona, ma rappresentano un momento di riflessione per il Partito Democratico e per l’intera amministrazione di Milano. Il sindaco Beppe Sala si trova ora a dover affrontare una situazione complessa, con la necessità di rilanciare l’azione amministrativa e rispondere alle richieste di maggiore coerenza e trasparenza. La richiesta di una rosa di nomi per sostituire Bardelli è un chiaro segnale della volontà di rinnovamento, ma resta da vedere se il nuovo assessore avrà la delega alla casa o se si tratterà di un semplice rimpasto.

Le sfide future per l’urbanistica milanese

Il futuro dell’urbanistica a Milano è incerto. Con l’emergere di nuove inchieste e la necessità di affrontare il nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt), la città si trova di fronte a sfide significative. Il disegno di legge Salva Milano, che avrebbe dovuto proteggere i dipendenti comunali dalle inchieste, ha perso il sostegno del Pd e del sindaco, complicando ulteriormente la situazione. La coerenza nelle scelte politiche sarà fondamentale per affrontare le sfide che attendono Milano, e il nuovo assessore dovrà dimostrare capacità di leadership e visione per il futuro della città.