Arianna Censi ottimista sul futuro della ZTL a Milano e i suoi sviluppi.

Il futuro della mobilità a Milano

La città di Milano si prepara a un cambiamento significativo nel suo sistema di mobilità, con l’introduzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Quadrilatero della Moda. Arianna Censi, assessora alla mobilità, ha espresso ottimismo riguardo ai progressi del dialogo con il Ministero delle Infrastrutture, sottolineando che il progetto sta procedendo in modo positivo. L’obiettivo è chiaro: implementare la ZTL il prima possibile, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l’inquinamento atmosferico.

Dettagli sul progetto ZTL

Secondo le dichiarazioni dell’assessora, il punto di autorizzazione con il Ministero è stato chiuso, permettendo al tavolo di lavoro di scendere nei dettagli operativi. Questo sviluppo è particolarmente importante, poiché in passato il dialogo era stato rallentato da questioni relative ai permessi di transito. La ZTL non solo mira a limitare il traffico veicolare, ma anche a promuovere l’uso di mezzi di trasporto alternativi, come biciclette e mezzi pubblici, per rendere Milano una città più vivibile e sostenibile.

Impatto sulla mobilità e sull’economia locale

La ZTL avrà un impatto significativo non solo sulla mobilità, ma anche sull’economia locale. L’area del Quadrilatero della Moda è nota per i suoi negozi di alta moda e le funzioni culturali, che attirano visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, l’accesso in auto è già limitato, e il numero di veicoli che entrano nella zona durante le ore di punta è relativamente basso. Secondo un rapporto dell’agenzia della mobilità del Comune di Milano (Amat), meno di 1.500 veicoli entrano nella ZTL durante le ore di punta mattutina, con una predominanza di motocicli. Questo suggerisce che l’area è già di fatto una zona a traffico limitato, e l’introduzione ufficiale della ZTL potrebbe ulteriormente disincentivare l’uso dell’auto, incoraggiando l’uso di mezzi di trasporto più sostenibili.