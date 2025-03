La Regione Lombardia investe in progetti per favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti e ridurre la recidiva.

Un investimento significativo per il futuro dei detenuti

La Regione Lombardia ha deciso di investire quasi 11 milioni di euro per promuovere l’inclusione lavorativa e sociale dei detenuti. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio, volto a garantire che le persone che hanno scontato la loro pena possano reintegrarsi efficacemente nel mondo del lavoro. L’obiettivo principale è quello di ridurre il rischio di recidiva, offrendo opportunità concrete di formazione e occupazione.

Progetti approvati dalla giunta regionale

Le proposte progettuali sono state approvate dalla giunta regionale lombarda, sotto la guida dell’assessora alla solidarietà sociale Elena Lucchini e dell’assessora alla formazione e lavoro Simona Tironi. Le risorse allocate, pari a 10,8 milioni di euro, provengono dall’avviso “Una giustizia più inclusiva”, parte del progetto inclusione e lotta alla povertà del Ministero della Giustizia per il periodo 2021-2027. Questo investimento rappresenta un passo importante verso la creazione di un sistema più giusto e inclusivo.

Formazione come chiave per il reinserimento

Secondo l’assessora Lucchini, “imparare un mestiere può essere l’elemento che consente alle persone detenute di rompere con il proprio passato criminale”. La formazione professionale non solo offre competenze utili, ma aiuta anche a costruire un nuovo percorso di vita, riducendo così il rischio di ricadute nel crimine. L’assessora Tironi ha sottolineato l’importanza della formazione e del lavoro come strumenti fondamentali per offrire una seconda possibilità a chi ha commesso errori, contribuendo al loro reinserimento nella società.

Il ruolo della comunità e delle istituzioni

Il successo di questi progetti dipende anche dalla collaborazione tra le istituzioni, le organizzazioni non governative e le imprese. È fondamentale creare un ambiente favorevole che supporti i detenuti nel loro percorso di reinserimento. Le aziende possono svolgere un ruolo cruciale, offrendo opportunità di lavoro e accogliendo ex detenuti nel loro personale. Questo non solo aiuta i singoli individui, ma contribuisce anche a costruire una società più coesa e solidale.