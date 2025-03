La nuova tratta della metropolitana collegherà Milano e Monza, migliorando la mobilità per 2 milioni di passeggeri.

Un progetto ambizioso per la mobilità lombarda

Il consiglio regionale della Lombardia ha recentemente approvato all’unanimità una mozione che prevede il prolungamento della metropolitana M5 da Bignami a Monza. Questo progetto, che si estende per oltre 12 chilometri e prevede 11 nuove fermate, rappresenta una vera e propria rivoluzione per la mobilità nella regione. La mozione, presentata da Martina Sassoli, sottolinea l’importanza di questo prolungamento non solo per il territorio brianzolo, ma per l’intera Lombardia, poiché sarà la prima infrastruttura metropolitana italiana a collegare due capoluoghi di provincia.

Dettagli del progetto e impatti economici

Il tratto Bignami-Monza, che dovrebbe essere completato entro il 2033, è previsto in un unico lotto per accelerare i tempi di realizzazione. Il progetto ha un costo complessivo di 1,296 miliardi di euro, con finanziamenti provenienti da diverse fonti, tra cui lo Stato e i comuni interessati. Tuttavia, recenti valutazioni hanno evidenziato un aumento dei costi, portando il totale a 1,885 miliardi di euro. Questi extra-costi sono attribuiti all’aumento dei prezzi delle materie prime e alle necessità di bonifiche ambientali, che rendono il progetto ancora più complesso.

Benefici per i cittadini e l’ambiente

Il prolungamento della M5 non solo migliorerà la mobilità per circa 2 milioni di potenziali passeggeri, ma avrà anche un impatto positivo sull’ambiente. Riducendo il traffico veicolare, si prevede una diminuzione delle emissioni di CO2 e un miglioramento della qualità dell’aria nella regione. Inoltre, il progetto prevede misure di sicurezza per il territorio, affrontando i rischi idrogeologici e garantendo la sostenibilità delle aree interessate. La Regione Lombardia ha già avviato un dialogo con il Ministero delle Infrastrutture per reperire le risorse necessarie e garantire la realizzazione di questo ambizioso progetto.