Tutti i servizi offerti dall'Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

La Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi si mette al servizio degli aspiranti imprenditori e delle imprese alla ricerca di un aiuto per la propria attività in fatto di ambiente e sviluppo sostenibile. L’ufficio preposto si occupa di fornire assistenza, informazione, orientamento in materia di adempimenti ambientali e formazione alle PMI (piccole e medie imprese) sulle tematiche afferenti lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare.

Camera di commercio di Milano a sostegno dell’ambiente

Per le PMI del territorio, è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi per svariati servizi, dalle assistenze specialistiche al portale Open Data, da ImpresAmbiente allo sportello per l’efficienza energetica.

Assistenze specialistiche

La Camera di commercio offre un servizio gratuito di consulenza di primo livello a imprese e startup: esperti appositamente selezionati rispondono alle domande di imprenditori e aspiranti su tematiche quali sviluppo sostenibile, economia circolare, adempimenti e normative ambientali a livello nazionale ed europeo. L’assistenza specialistica viene offerta nelle seguenti modalità:

Un primo orientamento tramite incontri di gruppo ;

; Assistenza personalizzata per pareri specifici.

Sportello per l’efficienza energetica

A Monza è disponibile un punto informativo a disposizione di cittadini e imprese, con l’obiettivo di ideare, promuovere e diffondere tecnologie, progetti, aspetti normativi e fiscali, prassi comportamentali e la cultura del rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico.

Adempimenti ambientali

Gli esperti dell’Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile si occupano di gestire ed evadere pratiche per adempimenti amministrativi legati a: MUD, Registro AEE, Registro Nazionale Pile ed Accumulatori, Registro di Gas Fluorurati a effetto serra, Elenco dei Sottoprodotti.

ImpresAmbiente

Con ImpresAmbiente, la Camera di commercio organizza incontri, workshop e tavoli operativi sul tema della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, in collaborazione con Istituzioni, Istituti di ricerca e Pubblica amministrazione.

RI-ECCO, riciclo, innovazione

Un percorso tecnico-scientifico, con strumenti di formazione, analisi e check-up, in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Open Data

L’Ufficio Ambiente e Sviluppo Sostenibile mette a disposizione delle PMI ed Enti Open Data, un portale gratuito e aperto per la condivisione dei dati relativi alle imprese del territorio. Comprende:

Banca dati MUD

Registro Fgas

Registro AEE

Registro pile e accumulatori.

Legalità e mediazione ambientale

La Camera di commercio collabora con le forze dell’ordine per contrastare i reati in materia ambientale e con il servizio di Mediazione della Camera Arbitrale per l’attivazione della Mediazione Ambientale per la risoluzione dei conflitti a carattere socio-ambientale.