Le Fonti Awards: Algòmera trionfa anche nel 2024

Algòmera trionfa ai Le Fonti Awards 2024, vincendo "Eccellenza dell'Anno" e "CEO dell’Anno". La Software House si conferma leader nell'innovazione software.

Algòmera vince per il secondo anno consecutivo il premio “Eccellenza dell’Anno” nella categoria “Innovazione & Leadership – Progettazione Software in Cloud” ed ottiene il riconoscimento per “CEO dell’Anno” nello “Sviluppo Software”.

Nella prestigiosa cornice dei Le Fonti Awards, tenutasi a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano, la Software House Algòmera ha brillato conquistando due riconoscimenti di prestigio: “Eccellenza dell’Anno” nella categoria “Innovazione e Leadership – Progettazione Software in Cloud” e il titolo di “CEO dell’Anno” per la sua co-fondatrice e CEO, Federica Spagnulo.

Non è la prima volta che Algòmera si distingue ai Le Fonti Awards, dal momento che, lo scorso anno, ha già portato a casa il titolo di “Eccellenza dell’Anno” nella stessa categoria. Nel 2024 il successo è stato ancora più rilevante, arricchito dal riconoscimento per la CEO, confermando il costante impegno nell’innovazione del settore dello sviluppo software su misura.

Dieci anni di attività, oltre 560 progetti completati, tre sedi in Italia e 36 collaboratori, tra cui sviluppatori esperti, UI UX designers, solution architects e project managers; una combinazione di fattori che hanno guidato Algòmera ad espandersi, continuando a registrare una crescita significativa, anno dopo anno. Infatti, dopo aver chiuso il 2023 con un incremento esponenziale del fatturato, la Software House punta ad alzare l’asticella nel 2024, volontà confermata dagli importanti risultati del primo trimestre.

La dedizione, la continuità e la qualità di Algòmera nel proprio lavoro è stata notata dal comitato scientifico di Le Fonti che ha assegnato i due prestigiosi premi alla Software House con la seguente motivazione:

“Per essere Protagonista nel catapultare le aziende nel futuro del web. Per credere costantemente nella preparazione e nel know how dei collaboratori, per la grande esperienza, il supporto e l’assistenza continue.”

Non sono mancati i ringraziamenti da parte dei due co-founder di Algòmera, “ringraziamo il comitato dei Le Fonti Awards per aver riconosciuto nuovamente il valore di Algòmera come Software House” ha dichiarato Francesco Buongiorno, COO e co-founder “un ringraziamento speciale va al nostro team eccezionale e ai nostri clienti, che ci ispirano ogni giorno a superare i limiti dell’innovazione tecnologica.”

La CEO e co-founder di Algòmera, Federica Spagnulo, premiata come “CEO dell’Anno”, ha sottolineato la rilevanza dell’innovazione tecnologica nella quotidianità “siamo convinti che la tecnologia possa migliorare la qualità della vita di tutti noi. Il suo ruolo fondamentale è proprio assistere gli esseri umani semplificando operazioni che ci limitano nel tempo e nello spazio, è questo ciò che proponiamo nei nostri software su misura, è questo ciò in cui crediamo”. Continua il discorso sottolineando l’importanza dell’inclusione delle donne nel settore IT: “Questo riconoscimento è un segno tangibile che l’inclusione e le pari opportunità sono fondamentali per il successo aziendale. In un ambiente prevalentemente maschile come quello del settore tecnologico e della programmazione, dobbiamo lavorare per garantire che le donne siano rappresentate ai più alti livelli decisionali.”

Basi solide da cui partire, per continuare sulla strada giusta. La Software House ha come obiettivo l’aggiunta di nuove risorse specializzate al proprio personale, oltre alla formazione costante di tutti i collaboratori, aggiornandosi continuamente sulle nuove tecniche di sviluppo e anche sull’avanzamento degli strumenti di intelligenza artificiale.

Algòmera si impegna a contribuire a creare un futuro inclusivo e sostenibile, preparandosi a consolidare la propria leadership, guidando l’innovazione e offrendo valore tangibile ai suoi clienti.

www.algomera.it

in foto: Federica Spagnulo, CEO e co-founder e Francesco Buongiorno, COO e co-founder di Algòmera