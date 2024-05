Infissi in alluminio: l'innovazione del design urbano

Gli infissi in alluminio, oltre alla funzionalità, contribuiscono all'estetica moderna e futuristica della città. Ecco tutti i vantaggi e le ultime tendenze.

Quando si osserva il panorama urbano nazionale, una delle città che tende a spiccare maggiormente come vero e proprio cenacolo dell’innovazione è proprio Milano. La metropoli meneghina, già considerata a livello internazionale come la capitale economica d’Italia, rappresenta anche il luogo più importante per lo sviluppo del design e dell’architettura moderna. Non stupiscono i titoli attribuiti a questa città che, da sempre, si erge grazie alla sua anima cosmopolita come un vero e proprio capolavoro dell’era contemporanea. Oltre ad essere un polo finanziario, culturale ed accademico di altissima caratura, il capoluogo lombardo si afferma anche come un vero e proprio laboratorio in cui le tendenze architettoniche non si limitano a prendere forma, manifestandosi in modo preponderante su un landscape urbano estremamente dinamico e mutevole.

Per gli appassionati di architettura moderna e per gli addetti ai lavori, dunque, Milano si presenta come un checkpoint importantissimo, con ogni angolo della città che offre opportunità esplorative e di studio senza paragoni. Immergersi nel contesto urbanistico meneghino significa compiere un viaggio attraverso l’evoluzione del paradigma dell’architettura contemporanea, osservando una città che, tra le sue strade, offre delle vere e proprie esposizioni, mostrando le tendenze più in voga e le sperimentazioni stilistiche più interessanti del panorama di riferimento.

Negli ultimi decenni, inoltre, la città ha affrontato una crescita ulteriore e, di conseguenza, tutta una serie di importanti trasformazioni dal punto di vista urbanistico, lasciando ampio spazio di manovra alle correnti più avanguardistiche. In questo frangente, il design urbano ha assunto un ruolo cruciale, definendo l’identità della metropoli e, di conseguenza, modificandone profondamente il paesaggio dal punto di vista architettonico.

Uno dei punti più importanti che è possibile identificare nel frangente dell’evoluzione dell’architettura urbana a Milano viene fornito dal dettaglio di design estremamente ricercato offerto dagli infissi in alluminio. Al di là del loro carattere funzionale – la cui trattazione sarà oggetto dei paragrafi successivi – in molti ambienti questa tipologia di serramenti si rivela fondamentale per definirne l’estetica, grazie all’aspetto contemporaneo, all’innovazione del materiale e alla raffinatezza delle sue finiture.

Viste le linee pulite e le forme geometriche semplificate che caratterizzano lo stile urbano milanese, investire in questa tipologia di infissi offre ancora di più una proiezione dinamica agli ambienti, fornendo degli scenari futuristici all’insegna dell’eleganza e della sostenibilità. Per poter conseguire simili obiettivi è importante acquistare dei serramenti in alluminio a Milano e provincia presso rivenditori di qualità che possono proporre infissi come quelli di METRA Building. In quanto a noi, nelle prossime righe discuteremo in merito al tema fornendo degli spunti interessanti sulla materia.

Gli edifici più iconici di Milano con infissi in alluminio

Tra i case study più interessanti, oltre alla estremamente blasonata City Life che spicca per le soluzioni ecosostenibili adottate al suo interno, ha colpito molto nel landscape urbano milanese l’opera di restauro di Torre Velasca e della piazza circostante. Essendo che si tratta di uno dei baluardi della modernità italiana, la riqualifica di Torre Velasca è passata attraverso una serie di studi utili a preservarne l’aspetto, pur adottando tutta una serie di soluzioni utili a proiettare le visioni iniziali con cui l’edificio era nato, nell’era contemporanea.

Ecco come le funzioni originarie della struttura sono state recuperate seguendo un approccio sostenibile, con particolare attenzione nei confronti dell’utilizzo di materiali come l’alluminio scelto per i serramenti, con cui implementare le performance energetiche di Torre Velasca senza perdere l’immagine evocativa che ha impresso l’edificio nella cultura popolare contemporanea e nell’immaginario meneghino.

Vantaggi, impatto ambientale e sostenibilità dei serramenti in alluminio: tutto ciò che c’è da sapere

Come già precedentemente accennato, i serramenti in alluminio non rivestono un ruolo importante soltanto nell’ambito del design e della ricerca architettonica, presentando anche tutta una serie di vantaggi in grado di affermarli come una soluzione estremamente apprezzata nel settore edilizio contemporaneo. Prima di entrare nel merito delle proprietà dell’alluminio, è bene riflettere sulla sostenibilità di questo materiale che, grazie agli avanzamenti tecnologici, offre elevate prestazioni in termini di isolamento termico ed acustico, riducendo i costi di gestione degli edifici e, allo stesso tempo, abbattendo le emissioni di gas serra.

Inoltre, l’alluminio è un materiale facilmente riciclabile e, per questo motivo, l’installazione di questa peculiare tipologia di serramenti permette di ragionare in prospettiva anche in un’ottica di economia circolare, rappresentando una soluzione ecologica per la produzione di nuove materie prime. L’alluminio, poi, è anche un materiale ben noto per la lunga durata nel tempo e per la sua ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione.

Pur rappresentando un materiale di design estremamente versatile, l’alluminio non rende necessaria una manutenzione costante ed approfondita. Non essendo soggetto a deformazioni, un infisso in alluminio ha solo bisogno di pulizia periodica allo scopo di preservarne l’aspetto e la funzionalità per svariati anni.

Ultime tendenze nel mondo degli infissi in alluminio

Come si sarà potuto evincere dalle premesse effettuate, il settore degli infissi in alluminio continua ad affrontare interessanti processi di evoluzione. Le realtà esperte del settore lavorano incessantemente nello sviluppo di soluzioni dal design sempre più pulito ed elegante con cui poter impreziosire gli ambienti in cui queste vengono installate. Inoltre, l’integrazione di sistemi multifunzionali e di elementi modulari con cui rendere l’intero infisso e l’esperienza d’acquisto completamente personalizzabili si afferma come un vero e proprio carattere prioritario per la stragrande maggioranza delle aziende che si occupano della creazione e della fornitura di serramenti in alluminio di ultima generazione.

Prospettive future sui serramenti in alluminio

È importante sottolineare come, all’interno del panorama degli infissi in alluminio, si punti sempre a cercare nuove soluzioni con cui implementare la qualità e la durabilità di questi serramenti. Per questa ragione, le realtà di settore sono improntate sull’utilizzo di tecnologie innovative all’interno di questi infissi, come serrature intelligenti e sensori di sicurezza utili a gestire le chiusure degli infissi stessi. Oltre a questo, la priorità assoluta delle aziende di settore e, in generale, delle realtà che operano in ambito edilizio, riguardano lo sviluppo di nuove pratiche sostenibili per la produzione, l’installazione e la distribuzione dei prodotti. Nell’ambito dei serramenti in alluminio, il discorso tende ad amplificarsi ulteriormente.