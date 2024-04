Nel 2023, il mercato digitale supera la crescita del PIL in Italia , evidenziando un impatto economico sempre più rilevante e inarrestabile.

Nel tessuto economico moderno, l’impatto del digitale è diventato un fenomeno sempre più evidente e inarrestabile. I dati raccolti nei primi sei mesi del 2023 confermano questa tendenza – il suo valore è arrivato a 38.106 milioni di euro -, rivelando una crescita costante nel mercato digitale (+2,5% rispetto ai primi mesi del 2022), con settori chiave come i Servizi ICT (+9%), i Contenuti e la Pubblicità Digitale (+5,9%) e i Software e le Soluzioni ICT (+5,8%) in rapida espansione. Tuttavia, dietro a questi numeri si cela un imperativo economico che le aziende non possono più ignorare.

Il digitale come motore di crescita

I dati indicano una crescita significativa nei settori chiave del mercato digitale, proiettando un’espansione continua nei prossimi anni – si ipotizza un aumento più sostenuto: +3,8% nel 2024, +4,8% nel 2025 e +5% nel 2026, con un mercato che nel 2026 potrebbe superare i 90 miliardi di euro. E questa crescita non è solo un riflesso del cambiamento tecnologico, ma rappresenta anche un’opportunità senza precedenti per le aziende di innovare, crescere e rimanere competitive.

Oggi, essere presenti nel mondo digitale non è più una scelta, ma una necessità. Dalle strategie di marketing alla gestione delle operazioni aziendali, passando per la sicurezza informatica, le aziende devono abbracciare il digitale per sopravvivere e prosperare nel panorama economico in continua evoluzione.

(Cyber)sicurezza

Nel corso del 2023, si è registrato un ulteriore aumento degli attacchi informatici, con particolare preoccupazione per i danni causati. L’incremento della spesa destinata alla cybersecurity (+13% nel 2023) sottolinea l’importanza cruciale di questa disciplina nel sostenere l’evoluzione digitale delle aziende. Si nota un’accelerazione significativa soprattutto nel settore dei Servizi di sicurezza gestiti (MSS). Tuttavia, è nei settori della Sanità (+18,7% nel 2023) e della Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale (+12,7%) che locale (+13,7%), che emerge un interesse particolarmente marcato per le soluzioni di sicurezza informatica.

Affrontare le sfide finanziarie

Tuttavia, l’adozione delle tecnologie digitali può rappresentare una sfida finanziaria significativa, specialmente per le aziende in situazioni economiche difficili o che stanno vivendo un momento di flessione. In questo contesto, l’idea di richiedere piccole somme di denaro o i cosiddetti mini prestiti può essere una strategia valida per sostenere gli investimenti necessari e garantire la competitività a lungo termine, senza dover necessariamente togliere della liquidità programmata per essere utilizzata per altri tipi di attività, non meno importanti. Queste soluzioni, oltre che esser fatte per “pesare” il meno possibile sul bilancio, adesso possono esser richieste e gestire direttamente online, con un impegno minimo e ottimizzando il tempo necessario per l’esito e il prosieguo della procedura amministrative.

Come gestire il cambiamento

Oltre alla sfida finanziaria, l’adozione del digitale implica una trasformazione culturale e organizzativa significativa all’interno delle aziende. È cruciale coinvolgere attivamente i dipendenti in questo processo di cambiamento e garantire che dispongano delle competenze necessarie per adattarsi alle nuove tecnologie e metodologie di lavoro.

L’implementazione di programmi di formazione mirati e di supporto può svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare questa transizione, permettendo ai dipendenti di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per operare in modo efficace in un ambiente digitale in continua evoluzione. La collaborazione e la comunicazione aperta con i dipendenti sono anche cruciali per favorire un clima organizzativo positivo e motivare il personale a abbracciare il cambiamento con fiducia e determinazione.

Un occhio al futuro

Nonostante le sfide finanziarie, investire nel digitale è cruciale per il successo futuro delle aziende. Con le giuste strategie e il supporto adeguato, è possibile superare le sfide finanziarie e capitalizzare sulle opportunità offerte dal mondo digitale in costante evoluzione.

I dati raccolti nel mercato digitale, in definitiva, confermano l’importanza cruciale del digitale per le aziende del futuro. Affrontare il cambiamento può essere senz’altro complicato, sia da un punto di vista finanziario che tecnico, ma investire nel digitale è essenziale per rimanere competitivi e prosperare nell’economia digitale in continuo cambiamento.