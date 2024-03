Come ridurre le spese aziendali, dritte e suggerimenti

Mantenere sotto controllo le spese aziendali è di fondamentale importanza per garantire la redditività e la sostenibilità di qualsiasi impresa. Con una gestione oculata delle finanze, è possibile ottimizzare i profitti e rimanere competitivi sul mercato. Vediamo come sia possibile.

Come ridurre le spese di trasporto aziendale

Uno degli aspetti fondamentali nell’ambito della gestione aziendale è rappresentato dai costi relativi all’uso del carburante. L’attuale instabilità del mercato petrolifero ha portato a un costante aumento dei prezzi del carburante. Una delle prime strategie per ridurre i costi di trasporto aziendale consiste nell’ottimizzare i percorsi e l’utilizzo dei veicoli delle flotte aziendali. L’analisi dei tragitti e la pianificazione efficiente delle consegne possono ridurre la distanza totale percorsa e il consumo di carburante.

Usa il dispositivo per geolocalizzare i veicoli

Oggi esiste un dispositivo apposito che consente di tracciare i veicoli e facilita la gestione di flotte di qualsiasi dimensione o tipo. Attraverso un’applicazione o un browser web, è possibile visualizzare la posizione attuale delle auto aziendali, seguire i loro movimenti, identificare i conducenti responsabili di comportamenti che possono incidere sui costi assicurativi e individuare eventuali sprechi di carburante.

Utilizza le carte carburante

Ogni giorno, i dipendenti delle aziende percorrono lunghe distanze per effettuare consegne o adempiere ad altri impegni. Le carte carburante rappresentano uno strumento prezioso per ridurre i costi di trasporto aziendale, consentendo ai conducenti di effettuare rifornimenti presso le stazioni di servizio designate e registrando automaticamente ogni transazione. Questo strumento permette alle aziende di impostare limiti di spesa giornalieri o settimanali per ciascun conducente, riducendo così il rischio di abusi e garantendo un maggiore controllo sulle spese di carburante. Le carte carburante possono essere fisiche, simili a una carta di credito, o virtuali, utilizzate tramite un’applicazione scaricata sul telefono. Come si può vedere su iCompario , hanno un costo mensile irrisorio e offrono diverse opzioni: quelle monomarca consentono di effettuare rifornimenti solo presso i distributori di una specifica compagnia petrolifera, quelle multimarca permettono di rifornirsi presso tutti i distributori convenzionati, mentre quelle universali offrono la possibilità di effettuare rifornimenti presso qualsiasi distributore.

Gestisci al meglio le risorse umane

La gestione efficiente delle risorse umane può contribuire notevolmente a contenere le spese aziendali. Si può ottimizzare la pianificazione del personale per evitare sovrapposizioni di turni e ridurre le ore straordinarie non necessarie. E ancora, investire nella formazione e nello sviluppo del personale per aumentare la produttività e ridurre i costi legati all’assunzione e alla formazione di nuovi dipendenti. È opportuno ricordare che oggi esistono molti software che consentono di eseguire delle mansioni, come l’archiviazione di dati, fino a poco tempo fa gestiti solo dall’uomo. Con un investimento iniziale, si può risparmiare sull’assunzione di nuovi dipendenti.

Inizia ad intraprendere accordi con i fornitori

Revisionare e negoziare i contratti con fornitori e partner commerciali può portare a significativi risparmi. Bisogna puntare a ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose, come prezzi scontati per volumi più elevati di acquisto o termini di pagamento più favorevoli. In cambio, si può assicurare al proprio fornitore un buon quantitativo di ordine annuale. L’obiettivo è ottenere il massimo valore possibile dalle partnership commerciali senza compromettere la qualità dei prodotti o dei servizi forniti.