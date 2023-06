Cos’è la traduzione giurata e quando è necessaria al Tribunale di Milano

Tutto quello che devi sapere per scoprire di cosa si tratta quando si parla di traduzione giurata e quando è necessaria al Tribunale di Milano.

La traduzione giurata è una procedura per cui il traduttore si assume la responsabilità legale e penale, certificando di aver tradotto in modo conforme all’originale. Scopriamo di cosa si tratta e quando è necessaria al Tribunale di Milano.

Traduzione giurata: cos’è?

La traduzione giurata è una traduzione per il quale il traduttore si assume la responsabilità legale e penale, certificando di aver tradotto in modo conforme all’originale. Il processo di giuramento, chiamato anche asseverazione, cambia a seconda del Paese. In Italia, per esempio, il traduttore deve andare personalmente in tribunale e firmare il verbale di giuramento. A questo punto, il documento originale, la traduzione e il verbale andranno messi insieme, senza poterli separare. Questo processo richiede anche il pagamento di varie marche da bollo di 16 euro. È importante sottolineare, indipendentemente dal Paese, che una traduzione giurata non certifica il valore legale del documento originale, ma solo la fedeltà della traduzione. Attraverso il giuramento il traduttore non si assume la responsabilità dei contenuti originali, ma solo della sua traduzione.

Una traduzione giurata solitamente serve nel caso di documenti giuridici attestanti informazioni ufficiali, come i certificati di nascita, di matrimonio o di morte e altre certificazioni legali. In questi casi è fondamentale certificare la correttezza e l’accuratezza della traduzione. Viene richiesta anche in altri casi, come per i documenti finanziari, per i certificati e a volte sono direttamente gli enti legali a richiederla per poter processare richieste o emettere determinati documenti.

Traduzione giurata: come ottenerla a Milano?

Traduzione.it, l’agenzia di traduzioni professionali, è specializzata in traduzioni giurate e ogni settimana realizza decine di pratiche di asseverazione. Se avete bisogno di una traduzione giurata a Milano potete rivolgervi a questa agenzia, che sta continuando ad ampliare la platea di clienti. Le traduzioni giurate vengono realizzate con lo stesso valore legale in tutti i tribunali d’Italia, senza nessun vincolo di appartenenza ad un comune specifico. Per questo dalla sede di Udine l’agenzia riesce a conferire pieno valore legale riconosciuto a tutte le traduzioni giurate, spedendo i documenti originali direttamente ai vari clienti in tutta Italia. Per ottenere la traduzione giurata è importante inviare i documenti da tradurre via email all’agenzia, in modo da ricevere in poche ore un preventivo gratuito con costi e tempistiche. Per confermare il lavoro basterà rispondere alla mail e nel giro di 48-72 ore riceverete a casa la traduzione giurata.

La differenza è che la pratica non viene effettuata in tribunale a Milano, ma presso il tribunale di Udine, con diversi vantaggi. Si tratta di una soluzione più economica, in quanto il servizio offerto ha dei costi più vantaggiosi perché si tratta di un tribunale più piccolo. Di conseguenza, si hanno anche tempistiche migliori e la comodità di far gestire tutta la pratica direttamente all’agenzia, ricevendo tutto direttamente a casa.