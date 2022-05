CryptoSmart: la svolta nel mondo delle criptovalute

Con CryptoSmart, la prima piattaforma Exchange Crypto 100% italiana, chiunque, anche gli utenti meno esperti possono fare trading a costo zero. Grazie ad una promozione da poco lanciata dall’azienda, è infatti possibile non pagare nessuna commissione. Ma vediamo meglio cos’è CryptoSmart e quali servizi offre ai suoi clienti.

Piattaforma Exchange Italiana

CryptoSmart è un’azienda fondata da un gruppo di imprenditori che hanno deciso di dare vita ad una piattaforma di facile utilizzo e trasparente. Il mondo crypto infatti, è sempre stato relegato ad una ristretta nicchia di persone. Ma oggi, grazie a CryptoSmart tutto è cambiato.

Ma quali servizi offre CryptoSmart? La piattaforma consente di vendere, acquistare e depositare tante tipologie di criptovalute grazie al servizio di Exchange. Tutte le operazioni vengono effettuate tramite semplici bonifici bancari e senza intermediari! CryptoSmart inoltre, mette a disposizione tante tipologie di criptovalute, non solo le più famose (come Bitcoin ed Etherium) ma anche quelle meno conosciute come Polkadot!

Cos’è Polkadot?

Per chi non lo sapesse, Polkadot è la scommessa del co-fondatore di Ethereum Gavin Wood contro il massimalismo blockchain. La sua ascesa in popolarità e guadagni è stata sorprendente sin dal suo lancio nel maggio 2020. Da allora, è diventata una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato, secondo CoinGecko.

In poche parole, Polkadot (DOT) è una rete blockchain che:

Collega blockchain tra loro

Consente agli utenti di creare facilmente una blockchain con il loro framework Substrate

Ospita blockchain, gestendo la loro sicurezza e transazioni

Collega blockchain su Polkadot con altre reti come Ethereum e Bitcoin

I servizi extra di CryptoSmart

La piattaforma offre anche il servizio di staking con il modello Proof of Stake. Grazie a questo servizio, puoi ricevere premi bloccando le monete in un portafoglio per un certo periodo di tempo per proteggere la rete di una blockchain.

Un altro servizio extra è CSPay. Grazie ad esso, le aziende possono farsi pagare in criptovalute, le aule vengono convertite all’istante in euro.

Infine, grazie a CryptoSmart, potrai utilizzare le tue criptovalute nell’economia reale! Come? Acquistando le giftcard disponibili 24h/24h sulla piattaforma.

Trading a costo zero

Come già anticipato, con CryptoSmart puoi fare trading online costo zero. È risaputo che le commissioni dei vari siti di trading sono alte. Su una somma di 100.000 euro ad esempio, la commissione sarebbe dello 0,2%. Con CryptoSmart puoi azzerare totalmente questi costi!

La promozione però è a tempo limitato! Hai tempo fino al 30 giugno per attivarla. Una volta attivata, potrai fare trading online a zero commissioni per 12 mesi! Per attivare questa fantastica promozione devi solo pagare una piccola somma una tantum (59 euro).

Al termine dei 12 mesi, alle eventuali transazioni successive verrà addebitata una commissione seguendo la modalità standard a volume (ossia l’addebito di una commissione per ogni transazione in base al volume, seguendo le regole del “piano commissionale standard aziendale”).

Tale somma verrà addebitata in anticipo al momento del primo versamento dell’utente – che è di minimo 60€ all’apertura e attivazione dell’account.