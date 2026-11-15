Milanoguida propone al Teatro Elfo Puccini serate con visita guidata, aperitivo e spettacolo del cartellone di stagione.

Dopo le visite al Teatro Gerolamo, al Piccolo Teatro Strehler e al Teatro Franco Parenti, Milanoguida ha ampliato il proprio programma di serate teatrali con una nuova collaborazione: il Teatro Elfo Puccini. Ogni serata unisce una visita guidata, un aperitivo e uno spettacolo in cartellone nella stagione in corso.

Il Teatro Elfo Puccini tra storia e ricerca

Fondato nel 1973, il Teatro dell’Elfo è un ensemble artistico con una forte identità creativa. Nel tempo ha ottenuto il riconoscimento di Impresa Sociale e di teatro di rilevante interesse culturale. Il gruppo originario, di cui fanno ancora parte Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Cristina Crippa e Ida Marinelli, dedica attenzione alla drammaturgia contemporanea, sia italiana sia internazionale, e a una lettura attuale dei classici. Sostiene inoltre le nuove realtà teatrali, spesso prive di spazi e visibilità.

Nel 2010 il teatro si è trasferito dalla sede di via Menotti al palazzo novecentesco del Teatro Puccini, nel quartiere di Porta Venezia. Oggi ospita spettacoli di produzione e ospitalità, eventi musicali e festival di danza nelle sue tre sale, intitolate a Pina Bausch, William Shakespeare e Rainer Werner Fassbinder.

Cosa si visita durante la serata

La visita guidata attraversa le tre sale del teatro, Sala Shakespeare, Sala Fassbinder e Sala Bausch, e include alcuni spazi di norma chiusi al pubblico, come la sartoria. Il percorso racconta anche la storia della compagnia. Al termine segue l’aperitivo e poi lo spettacolo.

Un marito ideale di Oscar Wilde

Il primo appuntamento è martedì 18 novembre 2026, con visita alle 18:15, aperitivo alle 19:30 e spettacolo alle 20:30. In scena Un marito ideale di Oscar Wilde, nella traduzione di Ferdinando Bruni, con regia di Bruni e Frongia. Il cast comprende Giulia Amato, Carolina Cametti, Angelo Di Figlia, Massimo Bernardo Dolci, Giuseppe Lanino, Ciro Masella, Ginestra Paladino e Alma Poli. La commedia segue Sir Robert Chiltern, politico stimato che nasconde un passato di vendita di informazioni riservate, e Mrs. Cheveley, che tenta di ricattarlo. Scene e costumi richiamano gli inganni ottici e l’arte cinetica. La durata è di 2 ore e 15 minuti più intervallo.

Fuggire, cadere e altre cose inutili

Venerdì 29 la serata propone lo spettacolo Fuggire, cadere e altre cose inutili di Carrozzeria Orfeo, con drammaturgia e regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti. Il testo si ispira all’opera dello scrittore statunitense Raymond Carver e presenta sette personaggi in situazioni ordinarie, tra ironia e inquietudine. Lo spettacolo è in allestimento, quindi la durata non è ancora definita.

Il teatro comico di Carlo Goldoni

Mercoledì 24 la visita inizia alle 17:45, con aperitivo alle 19:00 e spettacolo alle 20:00. Il teatro comico di Carlo Goldoni, scritto da Valentina Diana e interpretato dall’Invisibile Kollettivo, mostra una compagnia impegnata a provare una vecchia farsa. La durata è di 1 ora e 20 minuti.

Informazioni utili per la prenotazione

La durata complessiva dipende dallo spettacolo scelto. I posti riservati a Milanoguida sono in platea e i biglietti vengono consegnati la sera stessa dalla guida. Chi ha intolleranze alimentari o segue una dieta particolare è invitato a segnalarlo al momento della prenotazione.