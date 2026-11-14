Spettacoli, mostre, camminate e consulenze gratuite in diverse città italiane per sensibilizzare contro la violenza di genere.

Nel mese di novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, diversi Comuni e associazioni lombarde e di altre regioni italiane organizzano incontri, spettacoli e iniziative pubbliche. L’obiettivo comune è richiamare l’attenzione su un tema che non si esaurisce in una sola ricorrenza.

Bollate: teatro, mostra e camminata

A Bollate il Comune sostiene lo spettacolo Rose Carpet di E-motivo Teatro, in scena sabato 14 novembre alle 21 all’Auditorium della Scuola E. Montale. Domenica 15 novembre alle 10 parte da Castellazzo la passeggiata di Nordic Walking Amore senza Lividi, giunta all’ottava edizione e organizzata con la Rete Interistituzionale Antiviolenza. Il ricavato andrà al Fondo Seconda Stella. Dal 18 al 30 novembre l’atrio del Municipio ospita la mostra Seconda Stella, con sei totem dedicati alle attività della rete territoriale, dal Centro Antiviolenza Hara ai percorsi verso l’autonomia. Il Comune espone inoltre lo striscione con il numero 1522, il servizio nazionale antiviolenza e stalking.

Il 28 novembre alle 15 il ritrovo è davanti al Municipio per la camminata Facciamo rumore contro la violenza. Alle 15.22, orario scelto per richiamare il 1522, i partecipanti faranno rumore. Il percorso si conclude al Parco Martin Luther King, dove sarà inaugurata una nuova panchina rossa dedicata alle vittime di femminicidio. Nelle scuole, il 25 novembre, i bambini delle scuole dell’infanzia realizzeranno piccoli lavori per le famiglie, mentre agli studenti dell’Istituto Primo Levi e agli utenti delle biblioteche verrà distribuito il Termometro della Violenza, uno strumento per riconoscere segnali di allarme nelle relazioni.

Corsico: illuminazioni e incontri pubblici

A Corsico la Città, con ventunesimodonna, La ROSA dei venti e le associazioni locali, propone un calendario di appuntamenti. Dal 19 al 30 novembre l’ingresso del Municipio e le fontane di via Cavour e piazza Papa Giovanni XXIII saranno illuminati e dedicati alle vittime di femminicidio. Il 19 novembre, all’Auditorium dell’IIS Falcone-Righi, Fabio Roia e Ilaria Ramoni presentano il libro Mai più cosa vostra, riservato agli studenti. Il 21 novembre si tengono un incontro pubblico in via Cavour alle 15 e l’iniziativa Pañuelos Rossi in piazza Primo Maggio alle 16.30. Il 25 novembre, al Teatro Verdi alle 21, il concerto Le nostre voci, la nostra forza è a ingresso libero. Per chi ha bisogno di aiuto restano attivi il 1522 e il Centro Antiviolenza La Stanza dello Scirocco.

Milano e altre città: cinema, libri e consulti

A Milano, in Corso Garibaldi, la Fondazione Libellula apre lo Spazio Libellula nell’ex edicola, attivo dal 23 al 29 novembre. Il 18 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema si tiene una serata con quattro cortometraggi degli studenti IED, diretti da Silvio Soldini. Il 25 novembre arriva in libreria Acqua, sapone e gin tonic di Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli. Dal 23 al 29 novembre la campagna Non sei sola di Fondazione Onda offre consulti gratuiti negli ospedali con il Bollino Rosa.