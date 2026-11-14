Scopri come il palco di Milano trasforma le testimonianze di ottantenni in un vibrante inno all'amore senza tempo.

Dal giovedì 12 al domenica 15 novembre il Teatro della Cooperativa di via Hermada 8 apre le sue porte a Il fanciullino, una scenografia che raccoglie i ricordi di chi ha attraversato l’intero secolo. L’evento, programmato alle 20.00 dal giovedì al sabato e alle 17.00 la domenica, porta in scena quattro protagonisti (Renato Avallone, Camilla Barbarito, Laura Pozone e Alessandro Sampaoli) che, grazie a una regia attenta, trasformano parole e gesti in un “ballo della memoria”.

Il fanciullino: trama e origine del testo

Il dramma nasce dalla curiosità di Renata Ciaravino, che ha raccolto più di cento interviste con uomini e donne tra i 70 e i 100 anni. Ogni testimonianza è stata filtrata per dare voce a quattro figure emblematiche, le cui storie si intrecciano nella cornice di una festa di Capodanno nelle “Orchidee”, una sala da ballo ricavata in un capannone dell’hinterland milanese. Il copione racconta amori che sbocciano sul bordo della pista, dove i ricordi di guerre, boom economici e rivoluzioni culturali si mescolano con la ricerca di nuovi sentimenti.

Le interviste ai nonni: un archivio vivente

Le interviste, condotte direttamente da Ciaravino, hanno registrato episodi di vita quotidiana, dal periodo della Seconda Guerra Mondiale alle trasformazioni sociali degli anni ’90. I protagonisti, con un bicchiere di spumante in mano, rievocano matrimoni clandestini, primi balli di gruppo, e le difficoltà di un’Italia in continua mutazione. Il risultato è una narrazione che alterna riferimenti storici a momenti di intimità, dimostrando che l’amore non conosce limiti di età.

Il palcoscenico delle Orchidee: atmosfera e musica

La sala Orchidee è decorata con festoni, ghirlande di palloncini e una palla a specchi che ruota al centro della pista. La Calipso Band conduce il pubblico attraverso un repertorio che spazia dalle mazurke tradizionali alla dance-hall, passando per tanghi, polke e brani latini. Tra le note di Leonard Cohen e le vibrazioni di Adriano Celentano, gli spettatori più anziani riscoprono i ritmi della propria giovinezza, mentre le nuove generazioni assistono a una fusione di generi che enfatizza il tema centrale: l’amore è un linguaggio universale.

Programma e biglietti

Le rappresentazioni si susseguono alle ore indicate: 20.00 il giovedì, venerdì e sabato; 17.00 la domenica. I biglietti sono disponibili online sul sito del teatro e presso la biglietteria in sede. Per chi desidera vivere l’intera esperienza, è consigliata la prenotazione anticipata, poiché la capacità della sala è limitata a poche centinaia di spettatori. L’evento si inserisce nella programmazione autunnale del Teatro della Cooperativa, che include anche spettacoli come “Ma come ho fatto a sopravvivere?” di Marta M. Marangoni e “Bravissime”, una drammaturgia firmata Marcela Serli e Giulia Trivero.