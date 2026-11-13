Una sensitiva che inganna i clienti in lutto scopre che qualcosa non torna. Sul podio del Piccolo, Marco Seco dirige l'opera di Gian Carlo Menotti.

La residenza di LaFil Filarmonica di Milano al Piccolo torna nella stagione 2026/27. Il primo appuntamento è l’esecuzione in forma di concerto de La Medium, opera di Gian Carlo Menotti diretta dal maestro Marco Seco, che porta in scena una vicenda di inganni, lutti e presenze inspiegabili.

La storia di Madame Flora tra finzione e paura

Scritta e musicata da Menotti, l’opera in due atti segue Madame Flora, detta Baba, una sensitiva fraudolenta che organizza sedute spiritiche per clienti in lutto. Ad aiutarla ci sono la figlia Monica e Toby, giovane servo muto. Durante una seduta, Baba avverte una presenza reale che non sa spiegare. Da quel momento la sicurezza di controllare la finzione comincia a incrinarsi, lasciando spazio a paranoia, angoscia e violenza.

Una partitura che restituisce il clima del salotto

Il concerto mette in risalto la tensione psicologica e il colore orchestrale della partitura, portando alla luce il lato più oscuro della vicenda. Le voci dei solisti e il tessuto strumentale ricostruiscono l’atmosfera chiusa del salotto di Baba, mentre la protagonista crolla un po’ alla volta davanti a un mistero che non riesce più a governare. Il racconto gioca sul confine tra inganno e verità, tra il bisogno di credere e la paura dell’ignoto.

Il direttore Marco Seco

Sul podio c’è Marco Seco, direttore artistico di LaFil Filarmonica di Milano. Interprete di un repertorio ampio, con predilezione per il primo Ottocento e il primo Novecento, ha diretto in sale europee come il Gewandhaus di Lipsia, la Musikhalle di Amburgo, la Tonhalle Maag di Zurigo e il Teatro Reale dell’Opera di Copenaghen. Accanto all’attività concertistica, cura progetti multidisciplinari per avvicinare la musica classica a pubblici nuovi.

La durata complessiva è di 1 ora e 30 minuti, più intervallo.

Cast e prezzi

Nel cast figurano Carmela Remigio (Monica), Manuela Custer (Madame Flora), Veronica Marini (Mrs. Gobineau), Giacomo Nanni (Mr. Gobineau), Carlotta Vichi (Mrs. Nolan) e Francesco Mascia (Toby). In platea il biglietto intero costa 35 euro e il ridotto, per under 25 e over 65, 22 euro. In balconata l’intero costa 28 euro e il ridotto 19 euro. L’abbonamento a quattro spettacoli LaFil costa 80 euro, o 72 euro per under 25 e over 65.