La residenza di LaFil Filarmonica di Milano al Piccolo torna nella stagione 2026/27. Il primo appuntamento è l’esecuzione in forma di concerto de La Medium, opera di Gian Carlo Menotti diretta dal maestro Marco Seco, che porta in scena una vicenda di inganni, lutti e presenze inspiegabili.
La storia di Madame Flora tra finzione e paura
Scritta e musicata da Menotti, l’opera in due atti segue Madame Flora, detta Baba, una sensitiva fraudolenta che organizza sedute spiritiche per clienti in lutto. Ad aiutarla ci sono la figlia Monica e Toby, giovane servo muto. Durante una seduta, Baba avverte una presenza reale che non sa spiegare. Da quel momento la sicurezza di controllare la finzione comincia a incrinarsi, lasciando spazio a paranoia, angoscia e violenza.
Una partitura che restituisce il clima del salotto
Il concerto mette in risalto la tensione psicologica e il colore orchestrale della partitura, portando alla luce il lato più oscuro della vicenda. Le voci dei solisti e il tessuto strumentale ricostruiscono l’atmosfera chiusa del salotto di Baba, mentre la protagonista crolla un po’ alla volta davanti a un mistero che non riesce più a governare. Il racconto gioca sul confine tra inganno e verità, tra il bisogno di credere e la paura dell’ignoto.
Il direttore Marco Seco
Sul podio c’è Marco Seco, direttore artistico di LaFil Filarmonica di Milano. Interprete di un repertorio ampio, con predilezione per il primo Ottocento e il primo Novecento, ha diretto in sale europee come il Gewandhaus di Lipsia, la Musikhalle di Amburgo, la Tonhalle Maag di Zurigo e il Teatro Reale dell’Opera di Copenaghen. Accanto all’attività concertistica, cura progetti multidisciplinari per avvicinare la musica classica a pubblici nuovi.
La durata complessiva è di 1 ora e 30 minuti, più intervallo.
Cast e prezzi
Nel cast figurano Carmela Remigio (Monica), Manuela Custer (Madame Flora), Veronica Marini (Mrs. Gobineau), Giacomo Nanni (Mr. Gobineau), Carlotta Vichi (Mrs. Nolan) e Francesco Mascia (Toby). In platea il biglietto intero costa 35 euro e il ridotto, per under 25 e over 65, 22 euro. In balconata l’intero costa 28 euro e il ridotto 19 euro. L’abbonamento a quattro spettacoli LaFil costa 80 euro, o 72 euro per under 25 e over 65.