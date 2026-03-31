Serata per Dario Fo: letture, musica e memoria al Teatro Studio Melato

Il Piccolo Teatro di Milano celebra il centenario di Dario Fo con letture, musica dal vivo e riflessioni sul ruolo del teatro come spazio di libertà

Il piccolo teatro di Milano propone una serata speciale intitolata Per Dario Fo, in programma il 30 marzo 2026 alle ore 20.30 presso il Teatro Studio Melato (Via Rivoli 6 – M2 Lanza). L’appuntamento riunisce letture, dialoghi e musica dal vivo per rimettere in scena la vitalità di un artista che ha trasformato il palcoscenico in uno strumento di critica e immaginazione.

La formula mette a confronto voci diverse: la recitazione, il commento e l’accompagnamento musicale, per restituire un ritratto sfaccettato dell’opera e della figura pubblica di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura.

La serata è costruita intorno a una selezione di brani e monologhi interpretati da Sandro Lombardi, con gli interventi in dialogo di Giuseppina Manin e Giovanni Agosti e le musiche eseguite dal vivo da Luigi Attademo. A cura di Davide Gasparro e sotto la produzione del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, lo spettacolo propone un percorso che alterna autobiografia, satira e riflessione civile, mostrando come il lavoro di Fo abbia saputo intrecciare cultura popolare e impegno politico in una lingua scenica immediata e riconoscibile.

Il programma della serata

La struttura dell’evento privilegia la concentrazione e la lettura scenica: la durata prevista è di 1 ora e 15 minuti senza intervallo, per mantenere intensità e ritmo. Le scelte testuali operate da Lombardi pescano nei materiali più significativi dell’autore, bilanciando momenti di ironia con passaggi di forte carica civile. L’alternanza tra letture e dialoghi crea uno spazio di commento diretto, mentre la chitarra di Luigi Attademo aggiunge una trama sonora che sottolinea e amplifica i passaggi salienti dei testi.

Partecipanti e formato

L’evento vede Sandro Lombardi come voce principale, accompagnato da Giuseppina Manin e Giovanni Agosti in ruolo di interlocutori e testimoni critici. La formula non è quella di uno spettacolo corale tradizionale ma di un ritratto performativo, in cui le parole selezionate vengono restituite con un registro vario, capace di andare dal racconto intimo alla parabola civile. La regia del dialogo è curata da Davide Gasparro, che mette a valore la tensione tra memoria personale e dimensione pubblica delle opere di Fo.

Che cosa sarà proposto in scena

Le letture rivelano le molte anime dell’autore: si passa da brani autobiografici a pezzi di satira politica, fino a riflessioni sul sacro e sulla giustizia. Questa selezione vuole mostrare come Dario Fo abbia saputo coniugare la tradizione del teatro popolare con tecniche di improvvisazione e invenzione scenica, trasformando il palco in una piazza simbolica dove parlare di temi urgenti. L’intento è restituire al pubblico una percezione viva dell’opera, senza limitarsi alla commemorazione sterile.

Il legame con il Piccolo Teatro

La scelta del Piccolo Teatro di Milano come cornice è carica di significato storico: Fo salì per la prima volta su un palcoscenico di via Rovello nel 1953 con Il dito nell’occhio, e vi tornò l’anno successivo con Sani da legare. Negli anni successivi la sua presenza fu frequente in diverse sedi cittadine, tra cui il Teatro Lirico dove presentò due riletture di Mistero buffo nel 1985 e nel 1991, e il Teatro Strehler che lo accolse nuovamente nel 2002, fino all’ultima presenza registrata nel 2009 con Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano. Questo percorso attesta un rapporto duraturo tra l’artista e la scena milanese.

Perché partecipare

La serata si propone come un’occasione per riscoprire il senso pubblico del teatro: attraverso la figura del giullare moderno, inteso come dispositivo di critica e di racconto, emergono temi ancora attuali quali la libertà espressiva, la responsabilità civile e il valore della memoria. L’evento, pur radicato nella commemorazione del centenario della nascita (24 marzo 1926) e nella memoria della scomparsa (13 ottobre 2016), evita la nostalgia per privilegiare una lettura che renda l’opera di Fo feconda per il presente.

Informazioni pratiche

Il biglietto è in posto unico: intero € 15 | ridotto (under 25 e over 65) € 12. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 02.21126116 o consultare il sito www.piccoloteatro.org. La serata è una produzione del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa ed è consigliata a chi cerca un’esperienza teatrale che unisca memoria e partecipazione attiva.

Partecipare a Per Dario Fo significa entrare in un dialogo con la storia del teatro italiano: non una celebrazione passiva, ma un invito a riascoltare, mettere in discussione e lasciarsi provocare da un artista che ha fatto del palco una lente critica sulla società.