Non si fa così: una commedia dolceamara sul confine della comunicazione

Un testo che alterna ironia e dolore, in cui una notte diventa il palcoscenico di verità rimandate

La pièce Non si fa così, firmata da Audrey Schebat e tradotta da Virginia Acqua, mette al centro una notte che cambia tutto: al suo rientro da un viaggio, la protagonista sorprende il marito in un gesto estremo. Questo impulso drammatico apre una finestra su temi universali come la comunicazione, l’equilibrio di coppia e le conseguenze delle scelte non dette.

Sul palco del Teatro Franco Parenti la vicenda si sviluppa tra momenti di forte intensità e battute che alleggeriscono la tensione, creando un ritmo che alterna dolore e tenerezza.

La produzione è curata da Argot Produzioni, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, e porta in scena un cast ridotto ma incisivo: Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace danno voce ai due coniugi, diretti da Francesco Zecca. Il lavoro scenico valorizza il dialogo come strumento di scoperta: ogni parola spoglia di sovrastrutture consente di guardare al passato dei personaggi e alle loro aspettative infrante. Il meccanismo drammaturgico punta sull’intimità e sull’urgenza emotiva, proponendo un teatro che guarda al quotidiano senza edulcorarlo.

Trama e temi principali

Al centro della narrazione c’è Francesca, una pianista affermata, e Giulio, uno psicoanalista che sembra aver perso ogni slancio. La scena iniziale — il ritorno improvviso e la scoperta di un gesto senza spiegazioni — diventa il pretesto per una lunga notte di confronto. Attraverso dialoghi serrati i due rivelano rimpianti, aspettative disattese e la cronica incapacità di comunicare veramente. Il testo esplora come il successo professionale possa trasformarsi in una trappola emotiva e come i silenzi tra le persone contino quanto le parole non dette. La commistione di rabbia e humour permette allo spettatore di riconoscere il proprio mondo nelle piccole grandi tragedie quotidiane.

I personaggi e il loro sguardo

Francesca è ritratta come una donna che, nonostante il riconoscimento pubblico, porta dentro una serie di rinunce e desideri incompresi; Giulio, dall’altro lato, rappresenta la frattura tra teoria e pratica: uno che parla di cura ma fatica a curare se stesso. L’interpretazione di Lucrezia Lante della Rovere restituisce la complessità di una professionista divisa tra mestiere e vita privata, mentre Arcangelo Iannace costruisce un Giulio sospeso tra cinismo e fragilità. Il testo mette in luce come l’identità personale e quella relazionale si influenzino a vicenda, e come le scelte che non si fanno pesino più di quelle prese.

Allestimento e interpretazioni

L’allestimento punta su un linguaggio essenziale che lascia spazio alle parole e agli sguardi: pochi elementi scenici, luci calibrate e un ritmo che mira a intensificare la tensione emotiva. La regia di Francesco Zecca predilige un approccio che fa della semplicità la sua forza, favorendo la relazione diretta tra attori e pubblico. Nel corso della serata emergono momenti di grande comicità nera alternati a istanti di pura commozione: questo contrasto, ben guidato, permette allo spettacolo di oscillare tra leggerezza e gravità senza perdere coerenza.

Il tono: tra dolcezza e durezza

La commedia è definita da un tono che potremmo chiamare dolceamara: l’umorismo non cancella le ferite ma ne alleggerisce la presa, mentre la durezza delle verità rivelate è smussata dalla compassione per i personaggi. La scelta interpretativa degli attori sottolinea questa ambivalenza: non c’è mai la ricerca della facile redenzione, ma piuttosto un invito a riconoscere la complessità umana. La presenza del partner culturale contribuisce a collocare lo spettacolo in un contesto che valorizza il teatro contemporaneo come luogo di confronto e riflessione.

Perché vale la pena vederlo

Andare a vedere Non si fa così significa accettare l’invito a una serata che scuote senza spettacolarizzare il dolore. Lo spettacolo offre al pubblico l’occasione di riflettere su come le abitudini lavorative e le aspettative sociali possano erodere l’intimità: come dice la regia, ci nascondiamo spesso dietro routine che, da motore, diventano trappole per l’anima. Il mix di forze interpretative, la scrittura asciutta e la regia attenta rendono questa messinscena un piccolo ma potente momento di teatro, capace di divertire e commuovere allo stesso tempo.