Alieni in Laguna al Teatro Carcano: spettacolo tra ecologia e ironia

Andrea Pennacchi mette in scena una «ballata eco-narrativa» che mescola comicità, musica dal vivo e una riflessione sulle specie invasive

La proposta teatrale Alieni in Laguna, scritta, diretta e interpretata da Andrea Pennacchi, arriva al centro della scena con un progetto che non è solo spettacolo ma anche interrogazione civile. Nato dall’osservazione di fenomeni naturali e sociali, il lavoro è accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e definito dallo stesso autore come una ballata eco-narrativa.

Il palco diventa così spazio di racconto dove la leggerezza si intreccia con argomenti seri e l’ironia apre alla riflessione.

Il testo prende le mosse da immagini rimaste impresse nella memoria collettiva, come il periodo del lockdown, e si sviluppa in una narrazione che alterna dati, folklore e memoria personale. Tra i personaggi che popolano lo spettacolo compaiono marinai, complottisti, padri di famiglia e figure fiabesche, oltre a specie animali come cinghiali, lupi, granchi blu e lucciole: elementi che trasformano la scena in una laguna simbolica nella quale si misura la relazione tra uomo e natura. Questo assemblaggio mette in luce il concetto di alieno in modo capovolto: la domanda centrale è se sia l’animale invasore o l’essere umano a essere, in fondo, estraneo al proprio ambiente.

Temi e linguaggio dello spettacolo

Al centro della rappresentazione ci sono questioni ecologiche ma raccontate con un linguaggio che miscela teatro civile, racconto autobiografico e musica dal vivo. La forma scenica sfrutta la comicità per avvicinare il pubblico a temi complessi e usa la malinconia per mantenerne la profondità emotiva. L’uso di figure surreali e riferimenti al folklore veneto aiuta a costruire un ponte tra il personale e il collettivo, rendendo accessibile una riflessione che potrebbe altrimenti risultare astratta.

Umorismo, dati e partecipazione

Lo spettacolo alterna momenti di leggerezza a passaggi informativi, dove i riferimenti scientifici sulle specie invasive si mescolano a aneddoti e battute. Questa alternanza genera un ritmo narrativo che coinvolge lo spettatore sia emotivamente sia intellettualmente, invitandolo a interrogarsi su chi davvero modifica gli ecosistemi. La provocazione centrale — «siamo noi i veri alieni?» — funziona come un dispositivo che smuove consapevolezze senza rinunciare all’intrattenimento.

Informazioni pratiche sullo spettacolo

Le recite di Alieni in Laguna sono in programma dal 27 al 29 marzo 2026 al Teatro Carcano, situato in Corso di Porta Romana, 63 – 20122 Milano. Per dettagli e prenotazioni è disponibile il sito ufficiale: https://www.teatrocarcano.com. L’allestimento, pensato per essere accessibile e coinvolgente, combina musica dal vivo e linguaggi diversi per parlare a un pubblico ampio, dalle famiglie agli spettatori più attenti alle questioni ambientali.

Consigli per la visita e contesti culturali

Se dopo lo spettacolo desiderate proseguire la giornata culturale a Milano, vale la pena conoscere alcune informazioni pratiche sul MIC – Cineteca Milano. Il museo applica tariffe chiare: biglietto intero € 9,00; ridotto (Cinetessera, studenti universitari, under 14) € 7,00; biglietto family (minimo tre persone, di cui almeno una under 14) € 6,00 a persona; ingresso per disabili e accompagnatore € 3,50. La sala è accessibile alle persone con mobilità ridotta: per dettagli è consigliato rivolgersi all’operatore in sala. L’Abbonamento Musei Lombardia permette l’accesso gratuito al MIC negli orari consueti di apertura.

Biglietti, cinema e come raggiungere il MIC

Per la sala cinema del MIC le tariffe sono articolate: intero € 6,50; Cinetessera, under 25 e studenti universitari € 5,00; disabile € 3,50; accompagnatore € 3,50; biglietto family (2 adulti + 1 under 14) € 6,00 a testa. La Cinetessera 2026 è disponibile a € 15,00, mentre la versione Cinetessera 2026 under 25 costa € 3,00; entrambe sono reperibili presso tutte le sedi di Cineteca Milano. Per raggiungere il MIC si possono usare la linea MM5 (fermata Bicocca), le linee 31 e 7 dell’ATM (fermata Bicocca MM5) o il servizio BikeMI (fermala 322 – Bicocca MM5).

Partecipare a uno spettacolo come Alieni in Laguna può essere l’occasione per esplorare la rete culturale milanese: dalla scena contemporanea ai musei e alle sale cinematografiche, passando per iniziative che uniscono arte e impegno ambientale. Il lavoro di Pennacchi, con la sua capacità di coniugare ironia e densità tematica, si presta a stimolare conversazioni importanti tra il pubblico, offrendo al tempo stesso un’esperienza teatrale divertente e coinvolgente.