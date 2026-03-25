Miracolo a Milano al Piccolo Teatro: un grande spettacolo per la città

Miracolo a Milano al Piccolo Teatro propone una versione scenica poderosa che unisce ricostruzione storica, impegno politico e un cast corale guidato da Lino Guanciale e Giulia Lazzarini

Al Teatro Strehler di Milano si è data vita a una versione scenica di Miracolo a Milano che non si limita a riproporre il film di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini ma lo utilizza come punto di partenza per un discorso più ampio sul ruolo del teatro nella città.

La regia di Claudio Longhi, la trasposizione di Paolo Di Paolo e la partecipazione straordinaria di Giulia Lazzarini trasformano la favola in un’occasione pubblica di riflessione, con un impianto scenico e produttivo di grande portata che parla direttamente ai milanesi e al pubblico teatrale.

La produzione, inserita nella stagione 2026/26 del Piccolo Teatro, è in scena con un cast corale che vede tra gli interpreti principali Lino Guanciale, Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Diana Manea, Giulia Trivero, Sara Putignano e Mario Pirrello, oltre alle allieve e agli allievi della Scuola di Teatro “Luca Ronconi”. L’opera mantiene il legame con il materiale originario del 1951 ma reinterpreta luoghi, personaggi e immagini per sottolineare temi contemporanei come la gentrificazione e il rapporto tra bene comune e interessi economici.

Un kolossal teatrale: forma e linguaggio

Lo spettacolo si presenta come un vero e proprio kolossal teatrale: oltre quaranta attori in scena, apparati scenici su carrelli che richiamano la lezione ronconiana, proiezioni che dialogano con il bianco e nero del film e una durata imponente che mira a immergere lo spettatore in un racconto epico e popolare. Le scelte di regia privilegiano il movimento e l’interazione con il pubblico, con passaggi di azione che avvengono anche nella platea; l’effetto complessivo è quello di un teatro «in città», secondo una linea di pensiero che rimanda a Paolo Grassi e all’idea del teatro come spazio pubblico e civico.

Allestimento scenico e figure tecniche

Le scene di Guia Buzzi e i costumi di Gianluca Sbicca mantengono una palette che rimanda al film, con prevalenza di toni neutri e pochi squarci di colore per segnare la differenza di classe. Le luci di Manuel Frenda e il visual design di Riccardo Frati completano un impianto che alterna momenti realistici a inserti onirici: la colomba magica, la levitazione finale e le apparizioni di Lolotta sono resi con un linguaggio che vuole essere insieme poetico e volutamente comunicativo.

Il cast e il rapporto con la tradizione

Al centro del progetto sta la performance di Lino Guanciale nel ruolo di Totò e la presenza di Giulia Lazzarini come Lolotta, che porta con sé la memoria diretta del Piccolo Teatro e del lavoro con Strehler. La convivenza tra attori esperti e giovani allievi ricalca l’idea di una bottega teatrale che trasmette saperi e pratiche. La direzione artistica di Longhi si confronta con la tradizione del Piccolo, omaggiando la formazione ronconiana e la memoria istituzionale senza rinunciare a una lettura politica e contemporanea del testo.

Drammaturgia e interventi contemporanei

La drammaturgia, curata anche da Lino Guanciale e Corrado Rovida, introduce elementi espliciti che mettono in relazione la Milano degli anni Cinquanta con quella odierna: dati demografici, questioni abitative e la compressione degli spazi urbani sono inseriti con intenti didattici e polemici, evidenziando la natura meta-teatrale dell’operazione e l’aspirazione a sollecitare una coscienza civica nel pubblico.

Temi centrali: città, morale e politica

Il nucleo tematico dello spettacolo è il nesso tra ricostruzione e esclusione sociale: la favola di Zavattini diventa allegoria della trasformazione urbana, dove la febbre del profitto minaccia i più fragili. L’uso del fantastico — la colomba, il volo collettivo — serve come strumento narrativo per mettere in luce la dignità della «povera gente» e per criticare processi attuali come la speculazione immobiliare. La messa in scena chiede al teatro di non limitarsi al piacere estetico ma di farsi luogo di dibattito pubblico.

Ricezione e prospettive

Lo spettacolo ha raccolto grande attenzione e repliche sold out, con una recita straordinaria annunciata per il 2 aprile alle ore 19.30; la risposta del pubblico testimonia la forza comunicativa dell’operazione. Critiche e lodi si intrecciano: da un lato si apprezza l’ambizione e la capacità corale, dall’altro si segnala la difficoltà di trovare una cifra registica netta che distacchi definitivamente l’allestimento dall’ombra del film. Resta però il merito di aver aperto una discussione sul valore pubblico del teatro, rendendo il palcoscenico un luogo in cui la memoria e le questioni urbane dialogano con il presente.