Spettacolo per bambini: Gilda diventa protagonista di un grande gioco teatrale

Scopri come l'opera di Verdi si trasforma in un gioco teatrale pensato per la prima infanzia, con cantanti, attore e pianista

Il progetto Gilda. Nel gioco del duca porta l’universo di Rigoletto a un pubblico molto giovane: lo spettacolo è pensato per bambini dai 3 ai 6 anni e propone l’opera come un grande gioco teatrale. La messa in scena dura circa 50 minuti e combina musica, narrazione e movimento per introdurre i piccoli spettatori ai temi dell’opera in modo accessibile e coinvolgente.

L’approccio didattico rientra nel filone dell’Opera Education e nella rassegna Opera kids, con l’obiettivo di costruire un’esperienza sensoriale e partecipata.

Sul palco si alternano una cantante, un attore/animatore e un pianista, figure che guidano i bambini in una storia in cui il mondo di Mantova si trasforma in un colorato gioco da tavolo. La protagonista, Gilda, non è più soltanto la figura romantica dell’opera, ma diventa un personaggio che impara a fare scelte: un messaggio di crescita personale veicolato con leggerezza e fantasia. La produzione, curata da AsLiCo in collaborazione con Orrida Imago, privilegia la concretezza del gesto scenico e la partecipazione attiva del pubblico.

Adattamento, durata e linguaggio scenico

La drammaturgia musicale è stata firmata da Anna Pedrazzini, mentre la drammaturgia teatrale è di Veronica Negrini; la regia è curata da ALESSIO BOCCUNIS e le scene e i costumi da Beatrice Damiani. Questo insieme creativo ha ridisegnato Rigoletto in una forma concisa e comprensibile per i più piccoli, mantenendo però il cuore musicale dell’opera di Verdi. L’uso del ritmo, delle melodie e delle immagini sceniche mira a stimolare l’attenzione e la partecipazione senza sopraffare il pubblico infantile, offrendo un equilibrio tra azione teatrale e ascolto musicale.

Scelte pedagogiche e formato

Lo spettacolo adotta un format pensato specificamente per i bambini: tempi calibrati, linguaggio semplice e tanta interazione. La trasformazione di Mantova in un tabellone di gioco permette di spostare i personaggi come pedine, rendendo visibile e tangibile il racconto. Questa soluzione scenografica favorisce la comprensione e invita i piccoli a riconoscere relazioni e conseguenze, mentre la musica rimane il filo emotivo che accompagna ogni passo. In sintesi, si tratta di un teatro musicale che mette al centro la partecipazione e l’apprendimento attraverso il gioco.

Coinvolgimento del pubblico e strumenti preparatori

Uno degli elementi distintivi della proposta è la partecipazione attiva del pubblico. I bambini non sono spettatori passivi: vengono invitati a cantare, muoversi e contribuire alla scena. Per facilitare l’ingresso nell’esperienza teatrale, gli organizzatori mettono a disposizione il Kit dello spettatore, un PDF interattivo pensato per preparare i più piccoli alla visione. Il kit propone esercizi vocali, una coreografia semplice e indicazioni per creare una mascherina colorata, così da trasformare ogni bambino in parte integrante della rappresentazione.

Perché il kit funziona

Il Kit dello spettatore non è un semplice vademecum: è uno strumento progettato per abbassare l’ansia da esperienza nuova e costruire curiosità. Attraverso attività pratiche i bambini familiarizzano con i temi e i suoni dello spettacolo, imparano movimenti essenziali e acquisiscono sicurezza per partecipare. Questa fase preparatoria migliora la qualità dell’ascolto e rende più intensa l’interazione durante lo spettacolo, valorizzando l’idea che il teatro per l’infanzia è anche un luogo di apprendimento emotivo e sociale.

Date, luoghi e informazioni pratiche

La tournée e gli appuntamenti pubblicati presentano date precise: al Teatro alla Scala lo spettacolo è programmato per gio 19 marzo 2026 alle ore 11:00 (riservato alle scuole) e per sab 21 marzo 2026 alle ore 11:00 nell’ambito di Grandi opere per piccoli. Al Teatro Sociale di Como l’appuntamento è segnalato per 28 Febbraio | 16:00 – 17:00, con biglietti a partire da €8. È consigliabile verificare la disponibilità e le condizioni di accesso, soprattutto per le repliche riservate alle scuole, e scaricare il Kit dello spettatore prima della visita per massimizzare il coinvolgimento dei bambini.