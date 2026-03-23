Chiostri Suite 2026 al Teatro Fontana: programma e informazioni utili

Un riepilogo pratico e aggiornato dei concerti e delle performance dei Chiostri Suite al Teatro Fontana, con focus su Odorama e le modalità di acquisto dei biglietti

La stagione del Teatro Fontana propone per il periodo autunnale la rassegna Chiostri Suite, un ciclo esteso di appuntamenti che si svolgono sotto le volte dei Chiostri Bramanteschi. Quest’anno la formula si amplia: non più tre date ma otto serate distribuite tra settembre e ottobre, pensate come un percorso composito che alterna pratiche popolari, invenzioni drammaturgiche e interventi performativi.

La proposta intende mettere a confronto corpi, parola e memoria: alcuni spettacoli attingono a radici popolari e simboli condivisi, altri sperimentano linguaggi ibridi e dissonanti. Le prevendite sono attive su Vivaticket e le informazioni logistiche sono accessibili tramite la biglietteria del teatro. In questo articolo trovi calendario essenziale, informazioni su biglietti, spostamenti e parcheggi, oltre a un approfondimento su Odorama.

Il programma e i titoli da non perdere

La rassegna presenta otto appuntamenti con una varietà di poetiche e approcci scenici: tra i nomi segnalati, oltre a Odorama (8 e 9 ottobre), emergono sessioni di lavoro e spettacoli come SONGS di Thomas Richards (11 e 12 ottobre) e la performance di Phoebe Zeitgeist (18 e 19 ottobre). L’orario di inizio delle serate è fissato alle ore 21.00. Il calendario combina momenti di ricerca attoriale — ad esempio il lavoro sui canti tradizionali proposto da Richards, legato alla tradizione di Jerzy Grotowski — con proposte visionarie e politiche che attraversano il corpo scenico.

Dettagli sulle performance

La rassegna alterna lavori di tradizione performativa e interventi contemporanei: alcune serate sono pensate come sessioni di laboratorio pubblico, altre come spettacoli compiuti. Questa varietà rende Chiostri Suite uno spazio di attrito e riflessione in cui la memoria diventa materia scenica e il pubblico è invitato a confrontarsi con linguaggi non sempre conciliabili.

Odorama: esperienza olfattiva e hinterland emotivo

Odorama, in scena l’8 e il 9 ottobre, è una performance multisensoriale e immersiva prodotta da La Biennale di Venezia in collaborazione con la compagnia francese Garçongarçon asbl. Ideata da Antoine Neufmars, la pièce coinvolge la sfera olfattiva come mezzo narrativo per esplorare memoria e identità: le fragranze diventano vettori di ricordi, evocando stati emotivi e risalite mnemoniche.

Alla drammaturgia e regia collabora Salvatore Calcagno, la composizione olfattiva è a cura di Hubert Alexandre, Cécile Doan e Olga Alexandre, e il progetto ringrazia tra gli altri Paul Pourveur, Sophie Sénécaut, Jean-François Lejeune e Manon Faure. L’ispirazione nasce dall’esperienza personale di Neufmars con l’anosmia, una perdita dell’olfatto che ha innescato una ricerca per ricomporre e «ricostruire» gli odori come se fossero formule alchemiche.

Come raggiungere il teatro, parcheggi e orari

Il Teatro Fontana si trova in Via Gian Antonio Boltraffio 21. La zona è esterna all’AREA C di Milano e dispone di parcheggi a strisce blu attivi fino alle ore 19.00. Per chi preferisce una soluzione convenzionata esiste il Farini Parking in Via Carlo Farini 30 angolo Via Porro Lambertenghi, a circa 500 metri dal teatro: l’apertura è dal lunedì al sabato (ore 7.30–00.30, chiuso la domenica) e con il biglietto dello spettacolo si ottiene uno sconto del 30% sulla tariffa oraria.

Trasporti pubblici e mobilità dolce

Per arrivare con i mezzi, le fermate più comode sono le stazioni Zara (M3/M5, circa 5 minuti a piedi) e Isola (M5, circa 7 minuti). Diverse linee di tram e bus servono la zona: Tram 2, Tram 4, Bus 70, 60, 90, 92 con fermate comprese tra i 3 e i 5 minuti a piedi dal teatro. Chi predilige la bicicletta può utilizzare il servizio BikeMi; lo stallo più vicino è il numero 2207 in Via Alserio 10. Si consiglia di controllare l’app ufficiale per la disponibilità in tempo reale.

Biglietti, prezzi e contatti utili

I biglietti sono in prevendita autorizzata su Vivaticket. Le tariffe previste per gli spettacoli sono: intero 25 €, Under30 15 €, Over 65 / Under 14 11 €, il biglietto del giovedì sera 19 €, convenzioni 20 € e scuole di teatro 12 €. Alla prenotazione si aggiunge una commissione di 1 € per il servizio di prevendita.

Acquisto e informazioni

Per ulteriori dettagli è possibile contattare la biglietteria del teatro al numero +39 0269015733 o via email a biglietteria@teatrofontana.it. Il sito ufficiale è https://teatrofontana.it/. Si raccomanda di verificare sempre eventuali aggiornamenti di programma sulla piattaforma ufficiale, poiché Eventiatmilano.it non è l’organizzatore e non è responsabile per modifiche dell’ultimo minuto.

Se stai programmando un’uscita a Milano nel fine settimana, considera Chiostri Suite come un’opportunità per vedere luoghi storici riattivati e spettacoli che mettono in gioco memoria, corpo e olfatto. Prenota con anticipo e consulta le info logistiche per arrivare senza stress.