Cartellone e incontri al Teatro Franco Parenti: guida essenziale

Scopri gli eventi imperdibili e come partecipare agli incontri e alle presentazioni del Teatro Franco Parenti

Il teatro franco Parenti presenta il suo cartellone 2026/26 con una proposta che unisce spettacoli scenici, incontri con autori e rassegne tematiche. La programmazione include sezioni dedicate ai più giovani, spazi espositivi e progetti formativi: tutto pensato per rendere il teatro un luogo vivace e partecipato.

Nella stessa offerta convivono proposte consolidate come Ai Bagni Misteriosi e iniziative più recenti che coinvolgono la cittadinanza attraverso laboratori e percorsi di formazione.

Per chi organizza la propria partecipazione è importante conoscere la biglietteria e l’area riservata dove sono consultabili i biglietti e gli abbonamenti. Accanto agli spettacoli, la sezione Incontri e Libri funge da piattaforma per presentazioni editoriali e conversazioni pubbliche: questa è pensata come vetrina per autori e temi di attualità, capace di dialogare con il teatro in programmazione e con il pubblico di diverse età.

Come è strutturata la proposta culturale

La linea programmatica si articola tra teatro, musica, cinema, danza e mostre, affiancata da percorsi speciali come La Grande Età e la stagione Piccoli Parenti. I luoghi coinvolti — dalla Sala Grande ai foyer, passando per il Giardino Segreto — sono pensati per offrire esperienze diverse: spettacoli in platea, incontri in sale più raccolte e attività all’aperto. Piccoli Parenti, ad esempio, è una proposta educativa pensata per famiglie e scuole, dove il linguaggio teatrale viene adattato ai più piccoli senza perdere profondità culturale.

Appuntamenti in evidenza

All’interno della rassegna Incontri e Libri sono previsti momenti pubblici con autori e letture che arricchiscono il cartellone. Tra gli appuntamenti segnaliamo la presentazione di Tenebre su Stoccolma. Il caso Olof Palme di Daniele Astolfi con letture di Ivana Monti, in programma il 27 Marzo 2026. Il giorno successivo, il 28 Marzo 2026, Marco Germinario e Rosaria Gatta conducono L’Universo Esistenziale, un incontro che usa l’astronomia come metafora per esplorare l’interiorità. Il 13 Aprile 2026 sarà presentato il volume di Véronique Boudon-Millot, Vecchio, un greco non può esserlo, mentre il 16 Aprile 2026 è prevista una conversazione con Claudio Cerasa sull’opera L’antidoto e i grandi temi contemporanei.

Dettagli sui singoli incontri

Ciascuna serata di Incontri e Libri combina presentazione, letture e dibattito, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi direttamente con autori e curatori. Nel caso di Tenebre su Stoccolma la serata prevede letture sceniche a cura di Ivana Monti, che restituiscono al racconto una dimensione narrativa viva; questa modalità valorizza il testo attraverso la voce. L’appuntamento con L’Universo Esistenziale mette in dialogo scienza e psicologia, mentre la presentazione del volume su vecchiaia e Grecia antica invita a ripensare la condizione anziana come esperienza culturale e storica. La conversazione con Claudio Cerasa affronta temi come guerre, giustizia e orientamenti politici, stimolando una riflessione plurale sul futuro.

Biglietti, abbonamenti e spazi

Per accedere agli eventi è possibile consultare la biglietteria online e iscriversi all’area riservata dove sono visibili biglietti e abbonamenti. La stagione prevede diverse formule: abbonamenti classici, opzioni dedicate ai giovani e promozioni stagionali come la Promo Estate. Sul fronte logistico, gli spazi del Parenti — Sala Blu, Sala Tre, il Café Rouge e i Bagni Misteriosi — offrono soluzioni flessibili per eventi di varia natura; la scena si completa con attività di tournée (Tournée 2026/26) e progetti di distribuzione (Distribuzione 2026/27).

Come partecipare e restare aggiornati

Per non perdere gli appuntamenti è consigliabile iscriversi alla newsletter ufficiale e seguire i canali social del Teatro Franco Parenti. È possibile contattare la biglietteria per informazioni pratiche oppure consultare la sezione Info e Contatti sul sito per convenzioni e modalità di accesso. Inoltre, il teatro promuove programmi di membership e donazioni, attraverso iniziative come Art Bonus o la possibilità di dedicare una poltrona: strumenti che sostengono la programmazione e favoriscono una relazione più stretta con la comunità.