Calendario mostre Milano: musei, fondazioni e gallerie a maggio e giugno

Breve guida alle esposizioni a Milano: musei storici, fondazioni contemporanee, gallerie e proposte immersive con date e riferimenti utili

Milano offre un fitto palinsesto espositivo tra musei pubblici, istituzioni private e gallerie indipendenti. Questa guida sintetica raggruppa le proposte più significative attive nei mesi di maggio e giugno, mettendo in evidenza mostre, sedi e periodi di apertura. Lo scopo è aiutare chi programma visite culturali fornendo informazioni chiare su titoli, location e periodi, senza sostituire i canali ufficiali per l’acquisto dei biglietti.

Nell’elenco seguente si alternano iniziative permanenti e temporanee: dal design alla fotografia, dalle arti visive alle installazioni site-specific. Indicando le date esatte quando presenti nelle comunicazioni ufficiali manteniamo la precisione necessaria per pianificare un itinerario culturale. Per aggiornamenti e dettagli pratici rimandiamo ai siti ufficiali delle singole istituzioni.

Musei e grandi istituzioni: cosa vedere

Al ADI Design Museum in Piazza Compasso d’Oro si segnalano due appuntamenti: XXIX Compasso d’Oro ADI (16 aprile – 4 giugno) e BIT BY BIT – HARUKA MISAWA (20 aprile – 7 giugno). Alla Fabbrica del Vapore proseguono LIFE – Theatre Arts Media Festival (30 aprile – 21 maggio) e SACRED BREAD – Le vie del pane (7 maggio – 28 giugno). Tra le collezioni cittadine, le Gallerie d’Italia ospitano La strada per Cortina fino al 3 maggio e aprono la grande retrospettiva ARNALDO POMODORO. UNA VITA dal 29 maggio al 18 ottobre.

Altre esposizioni di rilievo

Alla GAM – Galleria d’Arte Moderna è in programma Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque (27 febbraio – 28 giugno). Hangar Bicocca propone tra gli altri Benni Bosetto. Rebecca (12 febbraio – 19 luglio) e annuncia Rirkrit Tiravanija (23 giugno – 26 luglio). Al Mudec sono presenti The Moment the Snow Melts | Chiharu Shiota (19 novembre 2026 – 28 giugno 2026) e altre mostre fino al 28 giugno 2026, mentre il Museo Diocesano presenta HANS MEMLING. La Crocifissione (19 febbraio – 17 maggio) e WERNER BISCHOF. Point of view (15 maggio – 15 ottobre).

Fondazioni e programmi temporanei

Le fondazioni milanesi mantengono una programmazione attiva: alla Fondazione ICA Milano sono in corso The Second Shadow. Dozie Kanu Mirroring Marc Camille Chaimowicz, with Shared Echoes and Kindred Spirits (19 marzo – 23 maggio), Giovanni Stefano Ghidini. 52 Ludlow (19 marzo – 23 maggio) e Dancing at the Edge of the World (15 aprile – 10 luglio). La Fondazione Luigi Rovati ospita Gli Etruschi e l’Olanda. A/R dei bronzi Corazzi (1 aprile – 4 ottobre) e mostre successive come Storia di un gesto (13 maggio – 2 agosto).

Progetti e rassegne

Da non perdere le iniziative della Fondazione Pomodoro con Open Studio #4 | Arnaldo Pomodoro (4 ottobre 2026 – 31 maggio 2026) e il Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura. VIII edizione | Dancing at the Edge of the World (15 aprile – 10 luglio). Altre programmazioni importanti includono la Fondazione Prada con HITO STEYERL | THE ISLAND (4 dicembre – 31 agosto 2026) e mostre parallele come OVER, UNDER AND IN BETWEEN (29 gennaio – 9 novembre).

Gallerie, spazi indipendenti e proposte immersive

Per le gallerie d’arte contemporanea l’offerta è ampia: nomi come M77 Gallery, Massimo De Carlo, Cardi Gallery, Giò Marconi e molte altre programmato esposizioni stagionali. Sul calendario delle singole gallerie è consigliabile consultare direttamente i contatti ufficiali, come suggerito da molte realtà: per il calendario delle esposizioni, fare riferimento ai contatti della galleria. Tra le proposte immersive segnaliamo Monet Expo: The Immersive Experience (novembre 2026 – 3 maggio 2026) e il Museum of Senses che resta aperto fino al 6 giugno 2026 (15 marzo 2026 – 6 giugno 2026).

Questa sintesi raccoglie le principali aperture e rassegne attive a Milano nei mesi indicati: è pensata come strumento pratico per orientarsi tra musei, fondazioni e gallerie. Per informazioni aggiornate su orari, biglietti e visite guidate è sempre opportuno verificare i siti ufficiali delle singole sedi. Buona visita tra le molte proposte culturali della città.