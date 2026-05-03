Jazzmi a Milano: programma, artisti e iniziative dal 22 ottobre all’8 novembre 2026

Jazzmi trasforma Milano in un centro di sperimentazione sonora: dal Triennale Milano ai club, concerti e contest per giovani band, con una programmazione ricca di nomi internazionali

La rassegna JAZZMI ritorna a Milano dal 22 ottobre all’8 novembre 2026, proponendo un cartellone che mescola tradizione e sperimentazione. L’edizione si svolge in teatri, club e spazi alternativi della città e si accompagna a mostre, proiezioni e attività collaterali pensate per collegare la musica al tessuto urbano.

Il festival è curato dall’Associazione JAZZMI insieme a Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano. La direzione artistica vede Luciano Linzi e Titti Santini, con partner principali come Volvo e contributi di realtà come Armani / Silos e Apple Music. In questo testo presentiamo programma, iniziative e informazioni pratiche per partecipare.

Un programma diffuso tra teatri, club e spazi aperti

La formula di JAZZMI punta alla contaminazione: concerti al Triennale Milano Teatro, al Blue Note Milano, in venue come Alcatraz, Santeria e BIKO, e in luoghi meno convenzionali. L’offerta include sia grandi nomi sia progetti emergenti, creando percorsi che attraversano generazioni e linguaggi musicali. La proposta artistica si integra con le attività culturali della Triennale, invitando il pubblico a scoprire mostre, installazioni e il giardino con opere come i Bagni Misteriosi di Giorgio de Chirico.

Artisti e date principali

Tra gli ospiti confermati spiccano nomi internazionali e progetti speciali: Bill Frisell con il suo trio e il nuovo lavoro In My Dreams, Gregory Porter, Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange, Nate Smith, Richard Bona e la voce di China Moses. Non mancano progetti tematici come The Songs of Joni Mitchell e talenti emergenti come Isaiah Collier. Gli appuntamenti di apertura includono la preview del 12 ottobre con Lake Street Dive all’Alcatraz, mentre il calendario ufficiale contiene concerti al Blue Note (Amii Stewart, Judith Hill, Richard Bona), al Triennale Milano Teatro (China Moses, Svaneborg Kardyb, Isaiah Collier) e tappe al Teatro Arcimboldi e al Conservatorio di Milano. Per dettagli sul calendario completo e i biglietti si rimanda ai canali ufficiali.

Iniziative, contest e opportunità per i musicisti

Oltre ai concerti, JAZZMI offre opportunità di partecipazione diretta: è attiva la #CALLTOJAZZMI26, una call online rivolta alle band che desiderano proporsi per il festival, e fino al 29 maggio è attiva anche la call NIGHT & DAY per proporre venue e serate a tema jazz. Queste iniziative servono a coinvolgere realtà locali, creare un dialogo tra la scena emergente e quella affermata e a mappare nuovi spazi per la musica dal vivo.

Jam the Future: spazio ai giovani

Al Volvo Studio Milano ritorna JAM THE FUTURE – Music for a New Planet, il contest per band under 35 che raggiunge la sua ottava edizione con un format rinnovato. La competizione prevede due semifinali live e una finale riservata ai tre progetti migliori, con giurie tecniche e professionisti del settore. Il tema dell’anno, Orizzonti Sensoriali, incoraggia i giovani a esplorare nuove forme espressive, l’uso della tecnologia e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella pratica musicale.

Visita, logistica e biglietti

Per chi vuole combinare musica e visita culturale, la Triennale offre mostre di design, architettura, arti visive e fotografia, oltre a spazi dedicati alla musica come Voce e il ristorante Cucina Triennale, affacciato sul giardino Giancarlo De Carlo. Tra una performance e l’altra il giardino diventa luogo di relax e incontro, immerso nelle sculture esistenti.

I biglietti per gli eventi del festival sono disponibili tramite i canali ufficiali: siti come TicketOne, Ticketmaster e Dice vengono indicati per l’acquisto. Per informazioni pratiche, candidature alle call e dettagli sul calendario è possibile scrivere a info@jazzmi.it o consultare il sito ufficiale www.jazzmi.it. Partecipare a JAZZMI significa esplorare un panorama sonoro che unisce nomi storici e giovani proposte in un circuito cittadino pensato per tutti i pubblici.